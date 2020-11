Que les persécutions arrêtent!

Rainbow Railroad, a lancé une nouvelle campagne, la semaine dernière. L’association qui vient en aide aux réfugiés LGBTQ+ souhaite poursuivre sa lutte contre les persécutions à travers le monde. «Le but de #60in60 est de récolter assez d’argent pour rapatrier 60 personnes LGBTQI qui font face à des formes graves de violence», explique le responsable des communications chez Rainbow Railroad, Eric Wright.

L’association espère recueillir au moins 600 000 $ d’ici la fin de cette année et se sert de vidéos-témoignages sur ses réseaux et dans les médias pour sensibiliser la population et l’incité à donner.

Depuis sa création en 2006, Rainbow Railroad a aidé plus de 900 personnes à fuir les quelques 70 pays où l’homosexualité est encore considérée comme un crime. Mieux encore, l’organisation a pu accueillir 49 personnes dans le pays, depuis janvier. Et près de 400 personnes ont pu bénéficier d’un abri, de nourriture et d’autres biens essentiels grâce à leurs actions. L’association les a également mis en contact avec les institutions publiques.

Avec cette initiative annuelle, les activistes de Rainbow Railroad espèrent pouvoir aider davantage de personnes d’ici à 2022, soit bien plus que les 3000 accompagnés chaque année