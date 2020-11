Un nouveau conseil d’administration

Depuis son assemblée générale, le 29 septembre dernier, plusieurs nouvelles têtes se sont rajoutées au conseil d’administration de Village Montréal. Et paraît-il qu’il y a eu un record de candidatures! «Nous sommes heureux que beaucoup de gens se soient présentés. Nous avons suivi les recommandations du rapport de l’étude ethnographique en nommant Bruno Laprade, d’Égides, qui provient du milieu underground LGBTQ+.

Il sera d’une aide précieuse pour le C.A. D’autre part, on a cru bon d’aller chercher aussi Jean-Philippe Dugal, de la firme de marketing et de design Lg2, qui pourra nous aider dans la recherche du nouveau décor de rue et pour la signature et le visuel du Village. C’est très intéressant aussi que Marleen Ménard se soit jointe au conseil, c’est aussi une artiste très créative», souligne Yannick Brouillette.

Voici la liste des membres du C.A. de la SDC :

Président

JP Loignon - La graine brûlée

Vice-présidente

Isabelle Corriveau - Bar Renard / Bistro Tendresse

Secrétaire-trésorier

Danny Jobin - Club Date / District Vidéo Lounge

Administratrice

Marleen Ménard - Cabaret Mado / Dinette à Mado

Administrateur

Mathieu Ménard - Bar Minéral

Administratrice

Lee-Anne Millaire - Resto Palme

Administrateur

Thomas Fontaine (architecte) - Arrondissement Ville-Marie, Ville de Montréal

Administrateur

Jean-Philippe Dugal - Agence Lg2

Administrateur

Bruno Laprade – Égides (L’Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités).