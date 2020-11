Voici la 25e chronique annuelle de Richard Burnett sur les héros et les zéros de l’année dernière.

ZÉROS Les autorités chinoises pour avoir interdit les célébrations de la Fierté de Shanghai le 20 août.

HÉROS Taïwan, l'un des endroits les plus sûrs au monde pendant la COVID-19, dont le 18e défilé annuel de la Fierté, le 31 octobre, a attiré 130 000 spectateurs. Le plus grand événement de Fierté en personne au monde depuis le début de la pandémie.

HÉROS Les 25 membres de la communauté qui ont pris part à la première marche des 2 esprits dans la communauté crie de Mistissini, Québec, le 23 septembre; Les Îles Cook, qui ont organisé leur toute première Journée de la Fierté le 27 mars; et les milliers de manifestants incroyablement courageux qui ont manifesté contre l’homophobie virulente de la Pologne sanctionnée par l’État lors des manifestations de la Fierté à Varsovie (8 août) et à Cracovie (19 août).

HÉROS InterPride et l'Association européenne des organisateurs de la Fierté pour l'organisation de la Global Pride diffusée en direct 24h/24 le 27 juin.

HÉROS L'auteur montréalais Antoine Charbonneau-Demers qui a remporté le Prix du roman gay français 2020 pour son roman Good Boy.

HÉROS Fierté Montréal qui a surmonté avec succès les départs du vice-président Jean-Sébastien Boudreault, qui s'est joint au cabinet d’avocats YUL Immigration, et du président-fondateur Eric Pineault, suspendu indéfiniment pour des allégations d'inconduite sexuelle.

HÉROÏNE La rappeuse zambo-canadien basée à Montréal, Ashanti Mutinta, connue professionnellement sous le nom de Backxwash. Elle est la première artiste transgenre — et la première rappeuse québécoise — à remporter le prix de musique Polaris, en octobre 2020, pour l'album God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It.

HÉROS Hitesh Kewalya, scénariste et réalisateur de la première comédie romantique gaie de Bollywood, Shubh Mangal Saavdhan (Attention au mariage), interdite en février dans les Émirats Arabes Unis conservateurs, qui abritent une importante communauté sud-asiatique.

HÉROS Les écrivains gais noirs Jericho Brown et Michael R. Jackson qui, le 4 mai, ont reçu le prix Pulitzer pour, respectivement, la poésie et le théâtre. Brown a gagné pour son recueilde poésie The Tradition, tandis que Jackson a gagné pour sa pièce acclamée A Strange Loop.

HÉROS Les Village People dont l'hymne disco YMCA a été intronisé au Registre national d'enregistrement des États-Unis par la Bibliothèque du Congrès le 25 mars.

HÉROS Le nombre record de législateurs LGBTQ - au moins 117 - élus au Congrès américain le 3 novembre. Parmi les autres politiciens élus, citons la sénatrice de l'État du Delaware, Sarah McBride, la première personne trans à avoir été élue à un siège au Sénat américain.

HÉROS Le candidat démocrate américain Pete Buttigieg qui a changé ce que cela signifie pour les candidats LGBTQ de se présenter aux élections.

ZÉROS Les 28% de LGBTQ américains qui ont voté pour Donald Trump, selon un sondage d'Edison Research réalisé à la sortie des bureaux de scrutin.

HÉROS Merriam-Webster qui a mis à jour sa définition de «préférence sexuelle» pour dire que son utilisation est «offensive» après que le problème eut été soulevé le 13 octobre lors de l'audience de confirmation de la Cour suprême des États-Unis contre la juge Amy Coney Barrett.

HÉROÏNE Celle qui fut la première transgenre d’Europe à être ministre, Petra De Sutter, a été nommée vice-première ministre de Belgique, le 4 octobre..

ZÉRO Un tribunal algérien pour avoir condamné deux hommes à trois ans de prison et 42 autres à des peines d'un an avec sursis le 3 septembre après que la police ait fait une descente sur un «mariage gai» le 24 juillet.

ZÉROS Les autorités égyptiennes pour avoir arrêté et torturé des Égyptiens LGBTQ, tel que rapporté par Human Rights Watch le 1er octobre.

HÉROS Le Gabon dont le sénat a voté le 29 juin la dépénalisation de l'homosexualité.

HÉROS La Norvège qui a annoncé le 5 juillet qu'elle donnerait la priorité aux réfugiés LGBTQ, puis a interdit le 10 novembre le discours de haine contre les personnes transgenres et bisexuelles, élargissant son code pénal qui protège les gais et lesbiennes depuis 1981.

ZÉRO La police de Jakarta pour avoir arrêté 56 hommes lors d'une soirée gaie privée le 29 août. Les neuf organisateurs ont été inculpés en vertu d'une disposition du code pénal indonésien utilisée pour inculper des proxénètes et font face à 15 ans de prison.

ZÉRO La Turquie a ordonné aux écoles en mai d'empêcher les enfants de dessiner des arcs-en-ciel parce que c'est un «stratagème pour rendre les enfants homosexuels».

ZÉRO Le Musée canadien des droits de la personne à Winnipeg, dont les guides touristiques devaient censurer le contenu LGBTQ lors des visites scolaires du musée.

ZÉROS Les électeurs russes qui ont approuvé le 1er juillet un changement constitutionnel interdisant le mariage homosexuel.

HÉROS Costa Rica, qui est devenu le 26 mai le premier pays d'Amérique centrale à légaliser le mariage homosexuel.

HÉROS Santé Canada pour avoir approuvé le 2 novembre le premier autotest de dépistage du VIH du pays, fabriqué par les laboratoires bioLytical Laboratories basés en Colombie-Britannique.

HÉROS Le congrès régional de Mexico et le conseil municipal de Calgary qui ont tous deux interdit les thérapies de conversion; et le Queensland qui est devenu le premier État d'Australie à criminaliser les thérapies de conversion.

HÉROS Des chercheurs de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses qui ont rapporté, lors de la 23e Conférence internationale sur le, que les injections à action prolongée de cabotégravir, administrées tous les deux mois, sont plus efficaces pour prévenir le VIH que le Truvada quotidien qui a prouvé déjà une grande efficacité. Leur vaste essai clinique a suivi quelque 4 600 hommes gais et

bisexuels séronégatifs et femmes transgenres dans plusieurs pays, dont le Canada.

HÉROS YouPorn pour avoir offert à la Colombie-Britannique 100 000 $, le 22 juillet, pour construire des trous de gloire à travers la province, suite à la recommandation par le BC Center for Disease Control utiliser pendant la pandémie COVID-19 des «barrières , comme des murs (percés de glory trous), qui permettent le contact sexuel sans qu'il y ait de contact face à face ».

HÉROS Le Canada pour avoir réintroduit une loi fédérale, le 1er octobre dernier, pour criminaliser les thérapies de conversion. Le 22 octobre, le Québec a déposé, lui aussi, un projet de loi pour les interdire: le projet de loi 70.

HÉROS La légendaire librairie Circus of Books de L.A. - autrefois le plus grand distri-buteur de porno gai en Amérique – qui a fermé ses portes en février 2020.

HÉROS Le médecin montréalais Pierre-Paul Tellier qui a été nommé médecin de famille de l'année 2020 par le Collège des médecins de famille du Québec et le Collège des médecins de famille du Canada. Le Dr Tellier a également été récipiendaire en 2020 du prix Haile T. Debas de la Faculté de médecine (qui récompense les membres du corps professoral qui promeuvent la diversité et créent un environnement

d'inclusion) à l'Université McGill, et a reçu une subvention de 144 000$ du COVID-19 Pandemic Response & Impact Programme de subventions (Co-RIG) pour le projet «Clinique de santé des migrants LGBTQ et programme de sensibilisation à Montréal». Le Dr Tellier et le Dr Edward Ou Jin Lee sont les deux codirecteurs médicaux du projet, tandis que le Dr Vania Jimenez est la chercheuse principale.

HÉROS Le Québec qui a accordé 328 000$ pour financer 11 projets du Programme de Lutte contre l’homophobie et la transphobie.

ZÉRO André Faivre, originaire de Lachine, condamné par le juge de la Cour du Québec Yvan Poulin, le 5 février, à 12 ans de prison pour avoir dirigé ce que les procureurs ont qualifié de «club social pédophile».

ZÉRO Brian Boucher qui a été déchu de sa prêtrise par l'archidiocèse catholique romain de Montréal, le 23 octobre, suite à sa condamnation, en mars 2019, à huit ans de prison pour avoir abusé deux garçons.

HÉROS Lez Spread the Word, basé à Montréal, qui a remporté le Grand prix de la

direction artistique au National Magazine Awards 2020.

HÉROS L'icône des droits civiques LGBTQ Bayard Rustin qui, le 5 février, a obtenu une grâce posthume du gouverneur de Californie Gavin Newsom. Rustin, qui a enseigné au Dr Martin Luther King Jr, le principe de manifestation non violente et a été le principal organisateur de la marche de 1963 sur Washington. Il a purgé 50 jours de prison et a été enregistré comme délinquant sexuel après avoir été arrêté, en janvier 1953, à Pasadena en Californie, pour avoir eu des relations sexuelles homosexuelles consensuelles.

HÉROS Reem Shariff qui est devenu le 11 mai le premier policier trans au Pakistan; Marie Cau qui est devenue le 23 mai la première maire trans élue de France; Valentina Sampaio, qui est devenue la première mannequin trans à apparaître dans le numéro de maillot de bain de Sports Illustrated; et Leonie Dorado, qui est devenue la première présentatrice de nouvelles trans en Bolivie lorsqu'elle a commencé à co-animer Aby Ayala TV au début de la pandémie COVID.

HÉROS L'ancienne rédactrice en chef du magazine Essence, Linda Villarosa, et les co-fondateurs d'Outsports Jim Buzinski et Cyd Zeigler, tous intronisés au (anciennement NLGJA) LGBTQ Journalists Hall of Fame.

HÉROS Brian Lam, éditeur et président d'Arsenal Pulp Press, basé à Vancouver, qui a reçu le prix Lambda Literary's 2020 Publishing Professional Award.

ZÉRO Adam Levin, propriétaire de Pride Publishing (qui publie les légendaires

publications LGBTQ The Advocate, Out, Plus et OUtTraveler), pour avoir participé

financièrement à la campagne électorale des candidats républicains anti-LGBTQ lors des dernières élections.

HÉROS Vogue Brésil qui a mis les drag-queens Pabllo Vittar et Gloria Groove en couverture de son numéro d'octobre, la première couverture de drag de l'histoire de Vogue Magazine.

HÉROS Priyanka, gagnante de la première saison de la course canadienne de dragstars. La légende montréalaise, Rita Baga est arrivée deuxième dans la compétition.

HÉROS Lucas Silveira et Richie Shazam, animateurs de la nouvelle série télévisée de relooking Clothes Minded pour les jeunes adultes transgenres et non conformes au genre, une production qui sera diffusée en première mondiale sur OUTtv et Fuse en 2021.

HÉROS La vedette canadienne bisexuelle Jann Arden dont la sitcom à succès, diffusée sur CTV a été reprise par Hulu aux États-Unis.

HÉROS L’ITF pour avoir renommé le tournoi de tennis féminin de la Fed Cup en Coupe Billie Jean. C'est la première fois qu'une grande compétition mondiale par équipe porte le nom d'une femme qui est devenue une militante lesbienne par la suite.

HÉROS Bob Bachelor, fondateur et directeur artistique de Lyric Theatre Singers, a reçu le prestigieux prix Jean-Pierre-Guindon de l'Alliance chorale du Québec.

HÉROS L'équipe de soccer professionnel du San Diego Loyal SC, qui a quitté le terrain lors d'un match du 30 septembre contre le Phoenix Rising FC, après que le joueur

de centre Junior Flemings de Phoenix ait qualifié le joueur gai accepté Collin Martin d’une insulte homophobe. Le 6 octobre, la United Soccer League a suspendu

Flemmings pour six matchs.

ZÉRO Greg Clarke qui a démissionné de ses fonctions de président de l'Association anglaise de football le 10 novembre, puis de vice-président de la FIFA le 12 novembre, après une audience parlementaire britannique au cours de laquelle il a déclaré qu'être gai était un «choix de vie».

ZÉRO Le diffuseur des Cincinnati Reds, Thom Brennaman, qui a démissionné après avoir utilisé une insulte anti-gaie à l'antenne lors d'une émission de Fox Sports le 19 août.

HÉROÏNE La double championne olympique Caster Semenya, dont la bataille juridique contre une réglementation qui exige que les femmes ayant un taux élevé de testostérone prennent des médicaments pour concourir au niveau international

entre 400 m et un mile. Une règlementation rejetée par la Cour suprême suisse le 8 septembre.

ZÉRO L'icône du tennis Martina Navratilova, qui était l'une des quelque 300 athlètes qui ont signé une lettre d'un groupe appelé Save Women’s Sports soutenant la loi de l'Idaho interdisant aux femmes trans de participer aux sports interscolaires féminins et féminins.

ZÉRO L'autrice de Harry Potter, J.K. Rowling, dont la transphobie a fait la une des journaux toute l'année.

HÉROS Les établissements LGBTQ qui ont été le fondement de la communauté pendant des générations. L'avènement des applications de rencontres, l’augmentation des coûts des loyers et la pandémie de COVID-19 ont contraint de nombreux établissements à fermer leurs portes, notamment The Stud, le plus ancien bar gai de San Francisco; The Beaver à Toronto; et Menz et Mollyz à Halifax. NBC News a estimé en mai 2020 qu'il ne restait plus que 16 bars lesbiens en Amérique. À New York, le plus ancien bar gai de cette ville, Julius, a lancé une campagne GoFundme pour éviter la fermeture, et la Gill Foundation a fait don de 250 000 dollars pour sauver le Stonewall Inn. Dans la région de Montréal, les saunas 1286 à Longueuil et le Pont-Viau à Laval (exproprié pour faire place à un Parc après plus de 35 ans d’opération) ont également fermé leurs portes.

HÉROS pour leur sortie du placard en 2020.

Notons la sortie comme trans du paralympien australo-canadien Ness Murby. Et, comme gais, du nageur olympique canadien Markus Thormeyer; du lutteur suisse Curdun Orlik, du champion national irlandais sur piste Denis Finnegan; du basketteur vedette argentin Sebastian Vega; du volleyeur portoricain Dennis Del Valle; de l'ancien rugbyman australien Dan Palmer; du patineur olympique français Guillaume Cizeron (qui vit à Montréal).

La nageuse olympique canadienne à la retraite, Martha McCabe; l’auteure bien-aimée pour enfants Jacqueline Wilson; et la star de Hairspray Nikki Blonsky sont sorties du placard comme lesbiennes.

Blue del Barrio de Star Trek: Discovery a fait sa sortie comme personne non binaire, alors que l'acteur de Teen Wolf Tyler Posey est sorti comme pansexuel. L'acteur britannique Ben Aldridge de la série à succès Fleabag, la chanteuse pop suédoise Darin et la star de la K-pop Kwon Do Woon de Corée du Sud se sont révélé.es homosexuel.les, tout comme le légendaire Stanley Baxter, acteur et impressionniste écossais, connu pour ses séries populaires de comédies à la télévision britanniques. Il a fait sa sortie du placard à l'âge de 94 ans. Bravo!

HÉROS décédés en 2020 (Québec)

Le fondateur de la légendaire boîte de nuit le Garage Martin Farmer; le barman et gérant du Bar Rocky Raymond "Cocole" Piché; l'ancien barman et gérant du Campus Patrick Graveline; le copropriétaire de Gotha Lounge Langis Cyr et le barman bien-aimé et drag-queen Tante Gaby (alias Pierre Lauzon) sont tous décédés en 2020. Chacun aura marqué à sa manière la vie nocturne queer de Montréal. De profundis…

HÉROS décédés en 2020 (International)

Bruce Smyth, cofondateur de la librairie Little Sisters; le directeur de cabaret parisien Michou; les dramaturges Mart Crowley et Terrence McNally, écrivain et l’artiste canadien RM Vaughan; le co-fondateur de Haworth Press, Bill Cohen; l’interprète trans Bambi Lake de San Francisco et ancienne Cockette; l’historien de Stonewall David Carter; le chanteur et pionnier du Rock’n Roll Little Richard; Roy Horn de Siegfried & Roy; l’auteur et activiste du sida Larry Kramer; l’ancienne participante du RuPaul's Drag Race, Chi Chi Devayne; le «patient de Berlin», Timothy Ray Brown; l’idole hardcore punk canadienne et leader de la SNFU Ken Chinn; le réalisateur de film hollywoodien Joel Schumacher; l'acteur au genre fluide Harry Hains qu’on a vu, entre autres, dans American Horror Story; Harry Britt qui a succédé à Harvey Milk au conseil municipal de San Francisco; la défenseuse des droits civiques LGBTQ Mary Griffith, incarnée par Sigourney Weaver dans le film Prayers for Bobby, en 2009; la pionnière et journaliste trans noire Monica Roberts; Chris Graham-Bell, fondateur du magazine Gay Times; Naya Rivera, vedette de Glee; Brent Carver, vedette canadienne de Broadway; et le légendaire chroniqueur de potins au Hollywood Reporter, George Christy. De profundis…