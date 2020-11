«En plein cœur» presque 3 heures de pur bonheur

Malgré quelques problèmes techniques imprévus intervenus peu avant le début de la diffusion en direct, le dimanche 1er novembre dernier, le spectacle-bénéfice virtuel « En plein coeur », avec sa dizaine d’artistes, ses deux animatrices et son équipe de production impressionnante, s’est déroulé sur la scène de la Comédie de Montréal, sans public, et a été enregistré et mis en ligne sur la chaîne YouTube au cours des heures suivantes.

En visionnant la vidéo, on constate avec quel plaisir et quelle énergie l’ensemble des

participants.es s’est investi dans cet événement sans précédent pour Maison Plein Coeur, pandémie de COVID-19 oblige. « On misait gros en décidant de produire un tel spectacle, compte tenu de toutes les restrictions et des consignes de la Santé publique. Mais on peut dire aujourd’hui mission accomplie et être fiers d’avoir réussi un tel tour de force pour permettre à Maison Plein Cœur de rejoindre une grande variété de gens et les sensibiliser aux besoins criants auxquels l’organisme doit faire face actuellement », explique le producteur du spectacle et coordonnateur au développement de MPC, Denis-Martin Chabot.

Cet événement avait pour but de lancer officiellement la campagne de financement 2020, dont l’objectif est de 30 000 $. À la publication de cet article, près de 12 000 $ ont été amassés. Cette campagne est très importante, car Maison Plein Coeur a enregistré une baisse

substantielle de 85 % des dons depuis le début de la pandémie.

Il faut souligner la contribution exceptionnelle de tous les artistes qui ont accepté de prêter leur voix et leurs talents à cet événement : Barbada de Barbades, Salomé Corbo, Julie Curly, Kaleidoscope, Jean-Paul Daoust, Franlvyne, Christine Tassan, Richard Abel, Johanne

Desforges, TrueDevil/Mark Hrynioch, Kiara, Anne-Marie Dupras, Moe Hamandi, Sandy Duperval et Sylvain Deschamps. Maison Plein Coeur remercier également l’ensemble des personnes et des organisations qui ont collaboré, en commençant par la direction de la Comédie de Montréal, qui a offert ses installations de façon gracieuse.

« Les temps sont difficiles pour tout le monde », rappelle Jamin Chtouki, directeur du Théâtre La Comédie de Montréal, « il faut savoir s’entraider. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir Maison Plein Coeur à notre façon. »

Techniciens, équipe d’installation, d’accueil, de scène et de désinfection, intervenants en promotion et en animation des médias sociaux, tout le monde s’est investi pour faire en sorte que le tout se déroule dans les règles et avec enthousiasme.

Au cours des prochaines semaines, jusqu’au 31 décembre, Maison Plein Coeur multipliera les actions auprès des diverses clientèles visées pour les inviter à contribuer à la campagne de levée de fonds. On mettra à contribution Barbada de Barbades, Julie Curly et Didier LeRoy. « Cette campagne démontre la vitalité, la résilience et la détermination de Maison Plein Coeur, ses employés, ses bénévoles et ses participants et participantes », de dire Chris Lau, directeur général.

« Plus que jamais, une chance que je t’ai, Maison Plein Coeur » est le thème de cette

campagne spéciale en pleine pandémie.