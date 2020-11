Le Festival Noël dans le Parc : une histoire d’amour avec Montréal qui dure depuis 27 ans

Avec la pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires en place à la grandeur du territoire québécois, le Festival ne peut avoir lieu dans les espaces publics habituels et les organisateurs prennent la décision de lancer une série de spectacles virtuels intitulés «Concerts sous le sapin!» du 18 au 25 décembre, et en rediffusion jusqu’au 4 janvier 2021.

Les spectacles d’une vingtaine d’artistes du 18 décembre au 25 décembre 2020, et des concerts virtuels qui seront disponibles jusqu’au 4 janvier 2021. La programmation 2020 fait une large place aux artistes populaires et confirmés, comme Damien Robitaille (porte-parole), Bleu Jeans Bleu, Émile Bilodeau, Élisapie, Florence K, LaF, Les Louanges, Milk & Bone et même Mononc' Serge !

Le Festival poursuit la vente de sapin de Noël en ligne et le Père Noël viendra vous le livrer à domicile !

Pour avoir accès aux spectacles, les festivaliers doivent s’inscrire gratuitement pour les spectacles à souslesapin.com et ils recevront le lien vers les enregistrements vidéo le matin des concerts !





Un peu d'histoire...

L’aventure du Festival Noël dans le Parc débute en 1994 avec un trio de musiciens tziganes, un baril de feu et une centaine de sapins. L’Auguste Théâtre crée, l’année suivante, la première édition de « La Cabane magique » au Parc Lahaie, au cœur de Montréal. Une imposante cabane en bois rond érigée au centre du parc accueille 200 spectateurs et présente un spectacle musical théâtralisé, multiculturel et pluridisciplinaire, écrit et mis en scène par le comédien et concepteur Reynald Bouchard. La représentation fusionne audacieusement musique folklorique, musique classique, contes, danse, théâtre et arts du cirque, et comprend une distribution de 20 artistes professionnels

Pendant trois ans, l’Auguste Théâtre propose « La Cabane magique » à un public grandissant. En tout, plus de 800 créateurs et artisans d’horizons différents viennent semer du rêve et de la magie dans le cœur des spectateurs. L’Auguste Théâtre y présente trois créations originales de son spectacle musical théâtralisé, « Tout l’Monde dans Maison », « Pour rejoindre celle qu’il aime » et « Le Monde de Jos Bello ».

En 2004, l’Avènement (nouveau nom de l’événement) continue de miser sur la relève, pour mettre en valeur des artistes émergents. Cette année-là, il remporte, avec ses structures originales, la boule univers et le sapin opéra, le prix du second plus beau site de Noël au Canada, juste derrière le boulevard de la Confédération à Ottawa.

Rebaptisé en 2005 Noël dans le Parc, le Festival se taille une place de choix parmi les événements culturels montréalais et séduit un public de plus en plus large grâce à son mélange réussi de genres et de cultures.

En 2009, l’équipe des productions de l’Auguste Théâtre perd le concepteur du Festival Noël dans le parc, Reynald Bouchard, décédé subitement le 9 août. La présentation de l’édition 2009 se fait sous le signe de la sobriété et se veut un hommage à son concepteur.

L’année 2010 apporte un vent de renouveau, où la nouvelle équipe de Noël dans le Parc se dévoue pour offrir une 17e édition à ses festivaliers. Le Festival s’organise autour d’une stratégie de développement, en concertation avec le milieu artistique et des partenaires de choix.

Tout en restant fidèle au concept de son créateur, Noël dans le Parc revient en force en 2010, 2011 et 2012 avec un festival de Noël urbain, axé sur la diversité des cultures et divers types de musique, où une grande place est accordée tant aux musiciens établis, qu’à ceux de la relève ou émergents. La direction générale et artistique du Festival est assurée, depuis le décès de son concepteur, par son adjoint à la direction artistique depuis les débuts, Alain Gingras- Guimond.

En 2013, Noël dans le Parc célèbre ses 20 ans d’existence, ainsi que ses 20 ans en production d’événements artistiques et culturels hivernaux. Avec Noël dans le Parc « Garneau », le Festival prend de l’ampleur. Fort d’une présence à l’Esplanade du Parc olympique de 2012 à 2014, le Festival se déploie dans trois autres quartiers de la métropole, soit Plateau Mont-Royal, Sud-Ouest et Hochelaga-Maisonneuve.

Depuis 2016, trois villages d’antan sont érigés par l’Auguste Théâtre en plein cœur de Montréal : à la Place Émilie- Gamelin, au Parc des Compagnons de Saint-Laurent et au Parc Lahaie. Ces grands espaces se transforment en lieux de divertissement et de plaisirs hivernaux pour toute la famille pendant le mois décembre.

En 2018, Noël dans le Parc fête ses 25 ans en grandes pompes, s’appuyant sur des partenariats plus nombreux que jamais. Son public est fidèle au rendez-vous et Noël dans le Parc se clôture après avoir connu un franc succès.

