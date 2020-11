L’organisme Enfants transgenres Canada devient Jeunes identités créatives

De nouvelles ressources et plusieurs outils innovants et créatifs créés pour un accompagnement et un soutien encore plus ciblé. Jeunes identités créatives, un organisme qui soutient l’affirmation des jeunes trans, non-binaires, créatif.ves et fluides sur le plan du genre ainsi que leur famille depuis 2013, dévoilait le 10 novembre le fruit d’une année de travail réalisé en collaboration avec le studio de création indépendant montréalais Wedge.

Nouveau nom

L’organisme Enfants transgenres Canada se nomme dorénavant Jeunes identités créatives! Suite à un processus de réflexion interne collaboratif ayant pour mission de trouver un nom qui incarnerait davantage le renouveau et la mission revisitée de l’organisme: Jeunes identités créatives s’est imposé.

Nouvelle identité visuelle

Le studio Wedge a accompagné l’organisme dans un processus de réflexion détaillé, lui permettant ainsi de créer une nouvelle identité visuelle moderne et à son image. Celle-ci se veut joyeuse, positive, inspirante et accessible. De plus, il était primordial que la nouvelle identité et ses déclinaisons communiquent et reflètent le sentiment de sécurité, la dignité et l’esprit de communauté, des thèmes qui incarnent les valeurs de l’organisme et habitent le quotidien des familles et des jeunes trans et non-binaires. Les couleurs vives et la typographie épurée s’agencent avec simplicité, célébrant ensemble le respect, la bienveillance, la diversité et la fluidité de genre chez les jeunes et les enfants. Les personnages, toutes et tous plus haut en couleur les un.es que les autres, habitent et animent la nouvelle identité visuelle et rappellent l’importance du sentiment d'appartenance, le soulagement que procure le partage de réalités communes et la confiance «qu’ensemble, nous pourrons changer les choses».

«Nouvelle image, nouveau nom francophone(en anglais l’organisme garde son mon, nouveaux projets, équipe qui grandit, notre organisme ne cesse de se transformer afin de répondre aux besoins criants des jeunes trans et non-binaires ainsi qu’à ceux de leur famille», explique Antoine Beaudoin Gentes, directeur des opérations et du développement. «Cette collaboration unique avec le studio Wedge a permis de créer une identité visuelle ludique et vibrante qui inspire la joie, la confiance et le respect.»

Plus de ressources pour les jeunes et leur famille

Jeunes identités créatives a également eu le plaisir de collaborer avec l’agence KFFEIN qui conçoit actuellement le tout nouveau site web de l’organisme qui comprendra de nombreux nouveaux outils pour soutenir et accompagner les jeunes trans et non-binaires et leurs familles.

«Ce nouveau chapitre est très important pour notre organisme, il trace la voie de notre futur qui s’avère fort prometteur», explique le directeur des programmes et des stratégies, Mitchell Rae Cousineau. «Ces nouvelles initiatives nous permettront de rejoindre des familles et des jeunes de partout au Québec et au Canada. Nous sommes impatient.es de pouvoir continuer à répondre aux demandes qui sont grandissantes d’année en année.»

L’organisme est en pleine expansion et de nombreux projets importants seront dévoilés sous peu. Parmi ceux-ci, un guide pédagogique complet pour les écoles primaires ainsi qu’un nouveau comptoir gratuit d’accessoires d’affirmation de genre pour les jeunes.