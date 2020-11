Des juges nommés par Trump annulent l’interdiction de la thérapie de conversion en Floride !

Les juges nommés par Donald Trump ont annulé une interdiction des thérapies de conversion (une pratique pseudo-scientifique dénoncée et démystifiée) vendredi 20 novembre, qualifiant cette interdiction d'inconstitutionnelle.»

Pourtant, les organisations médicales du monde entier ont largement rejeté le traitement comme traumatisant psychologiquement, en particulier pour les mineurs. En fait, l’American Academy of Paediatrics a mis en garde contre cela dès 1993. Ils ont dit que cela renforçait l’anxiété et la honte.

La 11e Cour d’appel de Floride s’est rangée du côté de deux thérapeutes qui ont cherché à faire valoir que les interdictions dans la ville de Boca Raton et du comté de Palm Beach violaient leurs droits à la liberté d’expression. Les juges ont voté à 2-1 contre l’interdiction de la thérapie de conversion. Les deux juges sont nommés par Trump et sont membres de la Conservative Federalist Society.

Alors que la juge nommée par Obama, Barbara Martin, était en désaccord avec la majorité conservatrice, elle a plutôt souligné l’importance de protéger les jeunes LGBT + contre une «pratique thérapeutique néfaste» En revanche, le juge de Britt Grant a déclaré que le premier amendement «ne permet pas aux communautés de déterminer comment leurs voisins peuvent être conseillés sur les questions d’orientation sexuelle ou de genre».

En conséquence, les tribunaux ont favorisé les thérapeutes de conversion Robert Otto et Julie Hamilton dans une décision qui dissout effectivement les quelque 21 interdictions de pratique dans les villes et les comtés de Floride. Tous deux ont déclaré que leurs clients avaient souvent «des croyances religieuses sincèrement en conflit avec l’homosexualité».

Également appelée thérapie réparatrice, cette pratique, qui existe depuis plus d’un siècle, a de nombreuses techniques. Le plus souvent, la thérapie par la parole. Cependant, certains médecins qui pratiquent la thérapie sont connus pour utiliser des traitements de choc et induire des nausées associatives chez les patients, selon une étude de 2018 du Williams Institute of the School of Law de l’Université de Californie à Los Angeles. Malgré cette dénonciation et ce discrédit, la «thérapie» est restée courante dans certaines régions des États-Unis.