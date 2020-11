La prochaine réalisation de Xavier Dolan sera pour la télé

Le tournage de cette série, intitulée La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, devrait débuter en mars prochain « avec des moyens inédits, et sans compromis » pour une diffusion en 2022.

Tirée de la pièce de théâtre éponyme signée Michel Marc Bouchard (créée en 2019 au Théâtre du Nouveau Monde), la série est décrite comme un drame familial s'étalant sur plusieurs époques.

«Tout commence avec Mireille, une thanatologue réputée, connue pour avoir embaumé les plus grandes personnalités de ce monde. Mais suite au décès de sa mère, elle décide de rentrer au bercail pour embellir la défunte une toute dernière fois. Elle est ainsi contrainte de renouer avec ses trois frères, à qui elle n'a pas adressé la parole depuis tant d'années. Entre non-dits et violences réprimées, le mystère autour du viol présumé de Mireille à 12 ans menace d'éclater enfin. »

« J'ai vu la pièce de Michel Marc Bouchard en juin 2019 et j'y ai tout de suite vu mon prochain projet », souligne Xavier Dolan. Il se montre particulièrement impatient de « repousser toujours plus mes limites » et «d'explorer le genre du thriller, de renouveler ma façon de raconter ». La série mélangera les genres en alliant horreur, humour, drame et suspense.

Dolan sera aussi de la distribution de cette série de cinq épisodes qui comptera Julianne Côté, Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et Patrick Hivon, qui étaient de la distribution théâtrale.

Le tournage débutera au mois de mars prochain. Les 5 épisodes seront diffusés courant 2022 sur Illico au Québec et via Canal+ en France