La 37E saison de l'Orchestre I MUSICI, créative et féérique plus que jamais !

L'Orchestre de chambre I Musici de Montréal a entamé les concerts de sa 37e saison qui se tiennent en 2020-2021 à l'Église St. Jax (ancienne Église Saint-James) et qui sont retransmis en direct et en différé par web diffusion pour le moment, mesures sanitaires obligent. Composé de 15 musiciens d'exception, dont le répertoire varié s'étend du 17e siècle à aujourd'hui, l'orchestre interprète et propose une programmation originale misant sur la découverte, la tradition et l'innovation en musique classique.

Mettant en scène le chef Jean-Marie Zeitouni à la direction artistique pour une 10e et dernière année, ces rendez-vous s'avéreront assurément des moments incontournables dans l'univers culturel montréalais. Fort de multiples critiques élogieuses, les amoureux de la musique classique auront l'heureuse occasion de renouer ou de découvrir l'excellence et sa créativité.



I Musici vous convie au concert Féerie de Noël avec l'ensemble Meslanges — Un arbre de Noël musical en webdiffusion / en direct le jeudi 10 décembre à 16h, et en différé jusqu'au dimanche 13 décembre minuit. Que vous ayez ou non conservé votre âme d'enfant, il est bien difficile de résister à la magie de la musique de Noël! I Musici vous offre le plaisir d'un concert de grande envergure en compagnie de l'ensemble vocal Meslanges, composé des meilleurs chambristes lyriques de la région métropolitaine. À la chaude sonorité des cordes se joint la majesté de l'orgue et les sonorités angéliques de la harpe. L'occasion de découvrir ou redécouvrir des classiques de Noël allant de Bach à Poulenc, en passant par Rameau et Berlioz. Tel un grand arbre de Noël, ce concert illuminera votre temps des fêtes!



Sous le sapin ... pour 2021 !



Prolongez le plaisir au-delà des Fêtes dans la Nouvelle Année en vous laissant tenter par les nombreux concerts qui seront présentés en 2021. Peut-être est-ce le cadeau idéal que vous cherchiez pour vos proches, ou pour vous-même ! Prenez note que l'orchestre suit activement la situation et les conditions sanitaires reliées à la pandémie. Lorsque la Santé Publique le permettra, ils seront heureux de pouvoir de nouveau vous accueillir en salle. Souhaitons que vous pourrez assister en présentiel !





Voici la suite de la programmation de la 37E saison :



Histoires de Guitares...

Les mille cordes de David Jacques

Jeudi 18 février - Webdiffusion du concert à l'Église St. Jax à Montréal en direct à 16h et en différé jusqu'au dimanche 21 février minuit



Connue surtout comme l'instrument du cowboy et du rocker, la guitare a fait l'objet de plusieurs transformations à travers les âges. David Jacques, collectionneur passionné d'instruments anciens, nous propose un tour d'horizon kaléidoscopique de la guitare. À travers un répertoire d'une époustouflante variété, il passera de Vivaldi au flamenco en incluant des œuvres d'ici, grattant et caressant au passage une dizaine de guitares différentes. INFOS



Feliz cumpleaños, Astor!

Piazzolla a 100 ans !

Vendredi 19 mats - Webdiffusion du concert à l'Église St. Jax à Montréal en direct à 16h et en différé jusqu'au dimanche 21 mars minuit



Le 11 mars 1921 naît un des plus grands compositeurs argentins, Astor Piazzolla. Un siècle plus tard jour pour jour, I Musici rend hommage à celui qui a donné ses lettres de noblesse au tango. Le brillant jeune chef Nicolas Ellis (Révélation Radio-Canada classique 2018-19) partage la scène avec le multitalentueux Jonathan Goldman, non seulement bandonéoniste émérite, mais aussi musicologue, spécialiste de l'oeuvre fougueuse et passionnée de Piazzola. INFOS



Émotions à fleur de peau

Les élans passionnés de l'âme slave

Jeudi 15 avril - Webdiffusion du concert à l'Église St. Jax à Montréal en direct à 16h et en différé jusqu'au au dimanche 18 avril minuit



I Musici et son chef visitent des lieux musicaux qui leur sont chers, dont la pièce de Tchaïkovski qui clôt le concert, empreinte d'une poignante nostalgie. Toutes les couleurs de la musique slave des XXe et XXIe siècles éclairent ce programme qui parcourt la Russie, la Serbie, voire la Transylvanie. Parmi plusieurs créateurs rarement entendus ici, deux compositrices, dont l'une est montréalaise (Ana Sokolovic), proposent des œuvres passionnantes, pour une soirée alliant tradition et modernité, tout en faisant la part belle à l'émotion et au lyrisme. INFOS



De la Bohème à La Havane

L'univers de la cheffe cubaine Cosette Justo Valdés

Jeudi 29 avril - Webdiffusion du concert à l'Église St. Jax à Montréal en direct à 16h et en différé jusqu'au dimanche le 2 mai à minuit.



Qu'ont en commun Johann Stamitz, né en Bohème au XVIIIe siècle, et Guido López Gavilán, né à Cuba à la fin du XXe? Ces deux compositeurs forment les confins de l'univers de Cosette Justo Valdés, jeune cheffe dynamique formée au Conservatoire de La Havane et œuvrant aujourd'hui à la tête de l'Orchestre symphonique d'Edmonton. Avec un détour par la Pologne de Lutoslawski et la Bohème – encore – de Josef Suk (un élève de Dvo?ák), Cosette Justo Valdés fait ses débuts à Montréal dans une virée aux couleurs contrastée sous les soleils d'Europe et des Caraïbes... INFOS





