La clinique de médecine urbaine du Quartier latin (CMU Quartier Latin) a organisé, conjointement avec le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et la Gare d'Autocars de Montréal, une clinique de vaccination contre la grippe. Cette clinique s’adresse aux patients de la clinique mais aussi aux patients de la population du quartier et se tiendra jusqu’au 29 janvier 2021.

On demande aux personnes qui souhaitent se faire vacciner de ne pas pendre de rendez-vous si elles éprouvent l’un des symptômes suivants : fièvre, toux ou difficultés respiratoires, perte de goût et d’odorat ou encore si elles ont testé positif à la COVID-19 dans les 28 derniers jours, séjourné à l’hôpital plus de 24 heures, été en contact avec quelqu’un atteint de la COVID-19 avéré dans les 14 derniers jours ou voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours.

L’équipe de vaccination se retrouve au rez-de-chaussée et non à la clinique au 2ième étage. Rappelons qu’il est toujours important de respecter les directives de la Santé publique concernant la pandémie de COVID-19.

Prendre rendez-vous

La clinique a instauré un système pour prendre rendez-vous en ligne pour ses patients via son site : www.cmuql.com

La population du quartier peut quant à elle prendre rendez-vous sur la plateforme Clic Santé via le site : WWW.PORTAL3.CLICSANTE.CA