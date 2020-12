Retour de modèles iconiques et nouveautés

Chaque constructeur rêve d'avoir un modèle qui un jour deviendra une icône. C'est souvent le cas pour des constructeurs de luxe, mais l'on sait qu’on peut atteindre ce stade sans pour autant viser la voiture la plus sportive, la plus luxueuse, la plus exclusive. La Beetle première génération reste inscrite dans la mémoire de toutes et tous. Malheureusement la New Beetle n'a pu s'inscrire dans les traces de son illustre devancière. Même si les constructeurs savent que certains de leurs modèles ne se retrouveront pas sur le podium dans l'inconscient collectif, certains époussettent des noms légendaires pour les accoler avec plus ou moins de succès sur de nouveaux modèles même s'ils n'ont plus rien à voir ni dans leur identité, ni dans leurs gênes, avec les modèles disparus.

Land Rover Defender

Ce n'est pas le cas pour le dur de dur de chez Land Rover, le Defender, qui revient avec toutes les caractéristiques qui avaient fait le succès des précédents Defender jusqu'à la fin des années 90. Dès le premier coup d'œil, il rappelle les lignes du prédécesseur mais modernisés tout en conservant la forme carrée du modèle d'origine. Baroudeur par exemple, le Defender s'est particulièrement civilisé à l'intérieur, embarquant toutes les dernières technologiques de sécurité pour optimiser la conduite et bien évidemment un écran pour rester en contact avec le monde ou simplement ses proches. Le Defender renaît de ses cendres en beaucoup mieux.

Chevrolet Blazer

GM ressort de sa boîte à souvenirs le nom Blazer. À l'origine, il s'agissait d'un pick-up raccourci transformé en un énorme VUS à quatre roues motrices à deux portes. Produit jusque dans les années 90 le nom de ce mastodonte ne doit pas dire grand-chose aux milléniaux. Changement total de vocation pour la renaissance de ce modèle au nom mythique, Chevrolet propose un VUS urbain qui rebutera les passionnés de hors route. En revanche, ce VUS compact saura ravir tous les amateurs et toutes les amatrices de ces véhicules polyvalents disponibles avec un rouage intégral. Moins impressionnant que son ancêtre, mieux équipé, plus confortable, le Blazer se coule dans la mode actuelle des VUS et rejoindra la clientèle de plus en plus accroc à ce style de véhicule.

Ford Bronco

À l'origine, le Ford Bronco était un petit véhicule polyvalent à quatre roues motrices. Selon les modèles et les ajouts possibles, il se révélait aussi résistant sur les sentiers battus qu'un Jeep. Mais dans sa toute nouvelle mouture, le Bronco s'est assagi, a gagné en beauté et perdu son look d'utilitaire vitré et son équipement réduit. Il se range aujourd'hui parmi les VUS compacts qui selon les versions peut s'encanailler sur des chemins de traverse, dans la mesure où ils sont carrossables et ne demandent pas de franchir des rivières. Pour faire face à la concurrence, on a là aussi misé sur le confort et la technologie multimédia au cas où l'on se perdrait dans des sous-bois ou au milieu d'un gué. Au cours de l'année 2021 apparaîtra un Ford Bronco pleine grandeur. On ne sait si ce sera un modèle à part ou simplement l'allongement du modèle qui sera en vente à partir du mois de janvier 2021.

Jeep Wrangler

Dérivé du modèle militaire Willis MB en 1944 en modèle civil d'où le sigle CJ pour Civilian Jeep et amélioré au fil des décennies, il se nomme aujourd'hui Jeep Wrangler. Une longévité exceptionnelle puisque l'on frôle le record de 76 ans de production sans interruption. On peut l'expliquer par la volonté des différents propriétaires de la marque de ne pas le dénaturer. En somme, le Jeep Wrangler conserve les qualités de passe-partout qui a marqué des générations depuis la seconde guerre mondiale, symbole pour beaucoup du véhicule de la libération amenée par l'armée américaine. Aujourd'hui, on déplore que le septuagénaire, malgré les nombreuses améliorations, reste un véhicule rustique, peu confortable, avec un agrément de conduite sur route limité. Mais les adeptes sont toujours au rendez-vous pour se procurer cet aventurier même s'il ne quitte pas souvent les zones urbaines. Le Jeep Wrangler, c'est avant tout l'image d'un style de vie ouvert vers l'aventure même si c'est pour suivre des documentaires sur la nature sur grand écran dans le confort de son salon.

Kia K5

Les berlines sont de moins populaires, est-ce pour leur redonner un second souffle, une nouvelle image que Kia a décidé de retirer le nom d'Optima, pour le modèle qui le remplace et de le baptiser K5. Toute nouvelle pour 2021, la K5 ressemble de côté à un grand coupé 4 portes gommant toute apparence avec la traditionnelle berline 3 volumes. Parmi les berlines intermédiaires, Kia vient d'imposer la référence et gagne facilement le haut du podium aussi bien pour ses lignes acérées aux allures sportives que pour l'esthétique et la fonctionnalité de son intérieur. Deux moteurs sont proposés sous le capot de ce modèle labellisé 2021. Un moteur turbocompressé de quatre cylindres de 1,6 litres développant 180 chevaux, ce qui semble pour plusieurs chroniqueurs un peu juste pour déplacer l'imposante K5. En revanche la version GT, la plus chère, propose un quatre cylindres de 290 chevaux et arrivera sur nos routes dans quelques mois. Cependant, elle ne pourra bénéficier du rouage intégral comme les trois autres modèles équipés du plus petit moteur.

Comme à son habitude, le constructeur coréen offre des voitures fiables, sécuritaires, et agréables à conduire dans une fourchette de prix toujours en dessous de ce que propose la concurrence, et la meilleure garantie sur le marché. Ce qui est loin d'être négligeable dans ces temps économiques incertains. Avec en plus , le sentiment de rouler dans une voiture qui n'a rien à envier aux berlines les plus luxueuses.

Nissan Kicks

Il est un des VUS sous-compacts préférés des Canadiens et pour de multiples raisons qui tiennent aussi bien à son look sympathique, son haut niveau d'équipement dès le modèle de base, et aussi le sérieux de la marque Nissan. On regrette seulement que le Kicks ne puisse bénéficier d'un rouage intégral, ce qui est le cas des autres modèles dans cette catégorie

proposés par les autres constructeurs. Et parmi les autres qualités, sa consommation d'essence intéressante, et sa très bonne capacité de chargement, sa connectivité et tous les gadgets technologiques qui sont devenus des indispensables pour n'importe quel.le conducteur.trice. Et puis le prix est alléchant. Le Kicks le mieux équipé comportant des sièges et des rétroviseurs chauffants, une caméra 360 degrés, et un système de son de marque de Bose, rien de moins, se détaille autour de 23 000$. Le Kicks sera un brin de fraîcheur pour 2021. Espérons qu'il y aura une version à rouage intégral pour que ce petit jouet puisse mériter véritablement le nom de VUS.

Et aussi…

Parmi les voitures mythiques qui ont su, comme des phénix, renaître, une seule tire son épingle du jeu, la Mini Cooper. Elle n'a plus rien à voir avec les Mini d'autrefois, boîte à savon sur quatre roues, chichement équipées. Elle a grossi, s'est embourgeoisée; elle n'est pas donnée non plus. Cependant le charme a été conservé, son caractère particulier préservé… Bref, elle a su s'inscrire dans le nouveau siècle très facilement tout en nous rappelant qu'elle a eu une vie avant, symbole de liberté sur roues au cours des années 60 et 70. 6