Cinq astuces pour tirer le maximum du programme de récompenses de votre carte de crédit

Épicerie, pharmacie, quincaillerie et sorties ne sont que quelques exemples de dépenses qui font partie du quotidien. Savez-vous que vous pourriez accumuler des récompenses en payant par carte de crédit certaines de vos dépenses courantes? Voici quelques trucs qui vous aideront à tirer le maximum de votre carte de crédit et de son programme de récompenses.

Choisissez une carte de crédit qui vous ressemble

Les récompenses ou remises offertes par les différents programmes varient souvent en fonction des catégories de produits. Pour faire un choix éclairé, dressez la liste de vos achats mensuels et catégorisez vos dépenses. Vous obtiendrez davantage de remises en choisissant une carte offrant les meilleurs taux dans les catégories où vous dépensez déjà le plus. Préférez-vous recevoir une remise en argent ou une récompense sous forme de points que vous pourrez échanger plus tard?

Avez-vous besoin des avantages offerts par certaines cartes? Par exemple :

• une assurance collision et dommages pour les véhicules de location,

• une protection pour vos appareils mobiles,

• des avantages voyage (assurance voyage, service de conciergerie, accès au salon d’aéroport)

Toutes ces questions– et tous les petits plus offerts– vous aideront à déterminer la meilleure carte selon votre profil.

Lisez les petits caractères

Ces « détails » vous aideront à comparer les avantages de chaque carte. Saviez-vous que le pourcentage de remise maximal s’applique souvent jusqu’à un certain montant, après quoi ce taux diminue? Ou encore, que la plupart de nos dépenses tombent dans la catégorie « Autres achats », pour laquelle la remise est souvent moins élevée? Lire ces modalités vous prendra quelques minutes de plus, mais ça vous évitera de mauvaises surprises.

Voici quelques questions pour guider votre analyse :

• Quel est le pourcentage de récompenses ou de remises en argent selon le type de carte et la catégorie d’achat que vous effectuez (épicerie, restaurant, prélèvements automatiques, autres achats)?

• Quel est le taux de récompenses ou de remises qui s’applique chez les commerçants que vous fréquentez?

• Y a-t-il des limites d’achat applicables aux catégories qui vous récompensent davantage? Par exemple, au-delà d’un certain montant d’achat annuel en épicerie, le taux de récompense diminue-t-il?

• Quels sont les frais annuels associés à la carte?

• Quel montant de remises en argent devez-vous atteindre avant qu’un crédit ne soit versé à votre compte?

Regroupez tous vos achats sur une même carte

Créez-vous une carte familiale et demandez une carte supplémentaire pour votre conjoint. L’idée, c’est de mettre toutes les dépenses courantes sur une même carte pour maximiser les récompenses et faciliter la gestion des dépenses.

Comme les avantages ne sont pas les mêmes pour toutes les cartes, certains s’en procurent plusieurs en pensant multiplier les récompenses. Pourtant, il vaut mieux opter pour une seule carte offrant un programme adapté à vos besoins. D’ailleurs, les frais déboursés pour détenir différentes cartes risquent de vous coûter plus cher que les récompenses que vous accumulez. Sans compter que ces cartes compliqueront la gestion de vos dépenses à la fin du mois. Bref, c’est un pensez-y-bien!

Automatisez vos paiements

Aujourd’hui, on paie pratiquement tout en ligne – forfait de téléphone, électricité, abonnement au gym, assurances, etc. Pour vous simplifier la vie, configurez le paiement préautorisé de vos factures auprès de vos fournisseurs. Vous n’aurez plus à regarder votre calendrier pour vous assurer de ne pas manquer une date de paiement, et vous accumulerez des récompenses sans même y penser!

Accumulez des récompenses sur vos achats courants

Profitez des dépenses que vous faites déjà pour accumuler des remises en argent ou des points échangeables contre une foule de récompenses. Une fois que vous

aurez développé le réflexe de mettre vos achats courants sur votre carte de crédit, vous pourrez constater les bénéfices que votre programme vous rapporte!