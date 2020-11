Un nouveau LangdonArt sur vos murs

À offrir pour noël ou pour enjoliver votre décor bien au-delà des Fêtes, l'artiste Langdonart vous propose ses peintures de paysages à l'endroit et à l'envers, ou alors ses créations ludiques aux allures de planètes, de vaisseaux spatiaux et de robots. Les eintures LangdonArt sont offertes sur toile de fabrication québécoise avec faux-cadre en bois du Québec, et sont abordables.