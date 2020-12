Enchantez votre intérieur avec PartyLite

Que vous passiez les fêtes de fin d'année avec votre famille ou avec vos proches, il est indispensable de créer une atmosphère chaleureuse. C'est pourquoi, nous vous proposons plein d'idées déco de PartylLite pour un intérieur festif. Vous trouverez de nombreuses sources d'inspiration et des astuces déco pièce par pièce. Vous pourrez les mettre en pratique en les intégrant à votre style d'intérieur actuel.

Offrez la nature à votre décor avec le diffuseur électrique ScentGlow arbres enchantés en céramique et maille de métal cuivré laissant filtrer la lumière (P93132 - 60$).

Égayez l'ambiance avec la Lampe-tempête arbre de noël en verre avec motifs 3D accueillant 3 bougies à réchaud vendues séparément. (h. 22 cm) - P93033 - 56$).

Illuminez votre demeure avec le chic Porte-bougie Paysage hivernal en métal découpé dans des tons champagne, incluant trois coupelles en verre givré pour accueillir les bougies à réchaud ou lampions de votre choix (P93105 - 75$).

Faites-vous un nouvel ami tout mignon de ce Porte-bougie en pot ourson des Fêtes en céramique offrant une finition émaillée, à utiliser avec n'importe quelle bougie en pot (P92894 - 70$).

Les Bougies en pot 3-mèches Signature de qualité supérieure créent une fragrance agréable et intense avec une durée de combustion de 25 à 45 heures. Munie d'un couvercle au métal estampé, cette bougie est disponible dans toutes les fragrances signature, chacune offrant un imprimé décoratif différent, tel que Fruits glacés où la canneberge croquante. La grenade intense et la pomme dorée s'unissent à la pêche fraîchement cueillie, ou alors Menthe poivrée givrée, un mélange de menthe poivrée et de menthe verte formant un contraste avec la douceur de la vanille et du sucre à glacé.



Les fragrances également disponibles en lampions, en batônnets, en galets, en pots et bougie à réchaud.



C'est le moment de vous faire plaisir !





INFOS | VISITEZ LE SITE : www.partylite.ca/ginettetaillefer



et CONSULTEZ LE GUIDE DE LA DÉCO INTÉRIEURE POUR LES FÊTES !



CONTACTEZ GINETTE TAILLEFER AU 450-628-8350 ou [email protected]