Champagne Moët & Chandon Impérial brut

Moët & Chandon, AOP Champagne (France)

Code SAQ : 453084 • 68,50$

Un cadeau magnifique à (s')offrir! Avez-vous vu cette étiquette or et noire super classe? Elle nous met tout de suite dans une ambiance de séduction et de raffinement. Les bulles fines nous entraînent en montant, vers cet état si agréable où la bonne compagnie et les conversations charmantes créent une synchronicité de plaisirs. J'aime beaucoup le nez bien fruité, avec des accents de pain aux noix. Les notes fruitées dansent sur la langue, entre les parfums de verger et d'agrumes. Une élégante amertume et une subtile douceur donnent du volume et du caractère à ce beau nectar.