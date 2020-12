Ponte G, pinot grigio spumante brut

Ponte domini e vigni, DOP delle Venezie (Italie)

Code SAQ : 14515136 • 16,75$

Je suis ravi d'avoir découvert ce bon mousseux italien à des lieues de certains de ces vins un peu fades et trop sucrés. Le nez est assez aromatique, surtout sur ces charmantes notes de fruits des vergers, et en sourdine, de mie de pain, frais sorti du four. La bouche est encore plus agréable, avec ses arômes de fruits mûrs et sa fraîcheur. Un bel équilibre entre cette désaltérante acidité et une texture suave. Ça finit avec finesse, sur un régal gourmand de purée de poire et un soupir de fleurs blanches. Joli!