Choco Crème

Chocolats Favoris

Esprits Créatifs Duvernois (Québec)

Code SAQ : 14561909 • 38,75$

Coup de circuit avec cette collaboration entre Dominique Brown et les maîtres chocolatiers de Chocolats Favoris, et l'équipe de Nicolas Duvernois qui est derrière le succès de la vodka Pur et du Romeo's gin. C'est succulent! Riche, savoureux et bien équilibré. Tant de volupté, ça fait revirer les yeux à l'envers. Très cacao, c'est super velouté et nullement lourd. Vraiment aussi délicieux, sur glace, dans un café gourmet, ou sur de la crème glacée. Même Mado a été conquise!