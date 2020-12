Syrah

Laughing Stock Vineyards, VQA Okanagan Valley

(Colombie-Britannique) 2017

Code SAQ : 14557281 • 40$

Le froid mord le bout du nez, la neige emmitoufle le sol, et vous rêvez d'un beau vin rouge solide et velouté à souhait pour vous réconforter comme un bon bain de mousse bien chaud? Alors, courez acheter une bouteille de cette plantureuse syrah. Le nez de cassis, de mûre et de cuir est très sexy. Mais attachez votre tuque, une fois la gorgée en bouche! C'est intensément fruité, un brin floral, super rond, avec des tannins joufflus et une amertume des plus savoureuses. La longue finale se termine en fraîcheur, ce qui me fait dire qu'il y a encore bien des années de garde devant ce vin. Magnifique! Steaks de gibier, magret de canard, bœuf bourguignon, allez, on sort la belle vaisselle!