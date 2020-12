Sambucca

Anniversario Lucano

Lucano 1894 (Italie)

Code SAQ : 14485678 • 28,85$

Voici une bien jolie sambucca, franchement savoureuse et pas trop sucrée. Les arômes naturels d'anis sont bien présents. La texture est presque crémeuse et très soyeuse sur la langue. Il y a une petite sensation piquante à la fin qui lui donne un petit caractère épicé très agréable. Un délice sur glace, et un incontournable dans un café gourmet. Allez, levez un peu le coude, et retrouvez-vous vite une main sur la hanche, la cheville dénudée, avec une envie de danser la tarentelle, sous le ciel de l'Italie, comme la dame sur l'étiquette!.