Hold and Hollo dry

Holdvolgy, AOP Tokaj (Hongrie) 2017

Code SAQ : 14454118 • 22,50$

Bousculez vos habitudes en beauté, avec cette escapade gustative vers la Hongrie! Ses vins m'intriguent et me charment souvent, avec leurs cépages aux noms si exotiques. On retrouve ici un assemblage à majorité de furmint, avec aussi 40% de trois autres variétés de raisins, comme le fameux harslevelu. Déjà, l'étiquette vert fluo, en relief, très design, pique la curiosité. Le nez captive dès la première humée. Hmmm, ces notes de pommes, d'abricots et de citron! Et la bouche est tellement gourmande, très fruitée, pleine de fraîcheur, avec une savoureuse amertume de camomille en finale. Servi plus frais, c'est un super apéro. Servi autour de 10°, c'est un compagnon de table très versatile. Découverte!