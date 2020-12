Aya Nakamura, la plus grande révélation francophone des 3 dernières années à l’international, vient de sortir AYA, son troisième album, le 13 novembre dernier, sur l’étiquette Rec. 118 / Warner Music. Et quel bon album! Son précédent album éponyme NAKAMURA (novembre 2018) a atteint +1 million

L'annonce intervient alors que son précédent album éponyme NAKAMURA (novembre 2018) a atteint +1 million de ventes d'albums dans le monde (dont plus de 500 000 en France - statut Diamant) et a généré plus de 3,5 milliards de streams dans le monde - audio et vidéo combinés – faisant maintenant le pont entre l'Europe, l'Afrique et l’Amérique Latine. À seulement 25 ans, Aya Nakamura peut être considérée à juste titre comme l'une des figures les plus importantes de la musique française actuelle. Son ascension vers

la gloire est l’histoire d’une chanson ( Djadja ) devenue virale - Madonna, Sam Smith, Neymar Jr ou Anitta pour n'en nommer que quelques-uns, ainsi que d'innombrables fans du monde entier ont tous été vus en train de danser sur les réseaux sociaux, et celle d’une jeune qui a brisé les frontières entre les genres pour faire naître son propre style. Développant un style unique d’écriture, Aya mélange l’argot Parisien, l’Arabe et le Bambara (Mali), sur une musique mêlant Afrobeat, Pop, R&B et le Zouk des Antilles. Née Aya Danioko à Bamako en 1995, elle a pris le nom de scène NAKAMURA d’après le personnage d’Hiro Nakamura de la série NBC Heroes. Nommée par le New York Times “comme l’une des artistes les plus importantes en Europe, musicalement et socialement”, la chanteuse franco-malienne est présentement l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura est devenue la voix de toute une génération par son franc-parler et sa musique qui traverse les générations.