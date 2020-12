Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, dévoilait récemment sur plusieurs plateformes le clip de sa nouvelle chanson T’es belle, une ode pertinente sur le courage des femmes

de se lever face aux injustices sociales.

«T’es belle» ne laisse place à aucune ambigüité. Son discours limpide, vif et direct dénonce un patriarcat asphyxiant qui dicte aux femmes quoi faire et comment. Le message de la chanson soutient les droits des femmes dans leur combat contre les inégalités sociales et judiciaires. Béatrice Martin est elle-même aux commandes du vidéoclip. Dans un délire postmoderne à l’esthétique à la fois léchée et décalée, de grands classiques de l’histoire de l’art tels que la Naissance de Vénus se succèdent dans des mises en scène où s’affiche une féminité résolument contemporaine et inclusive. Découvrez T’es belle et procurez-vous un billet pour l’un de ses concerts en 2021.

