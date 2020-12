VS de The Lost Fingers, combat des genres et années 90

Il y a une douzaine d’années, le groupe The Lost Fingers faisait son apparition sur la scène musicale québécoise avec son opus «Lost in the 80’s» puis, très vite, a rencontré un succès certain à l’international. Le groupe proposait alors des reprises jazz manouche de grands succès des années 80.

Aujourd’hui, après plusieurs tournées, sept albums et quelques changements au sein de la formation, le quatuor — actuellement formé de Byron Mikaloff, Alex Morissette, Rosalie Roberge et François Rioux — explore toujours la voie des réinterprétations, mais travaille également actuellement sur du matériel original avec leur complice Jorge Jorgenson. La formation actuelle est particulièrement équilibrée et sa nouvelle voix, celle de Rosalie Roberge (qui a participé à La Voix), y apporte une audace et un vent de fraîcheur. Question de garder un lien avec son auditoire durant cette période de bouleversement du monde du spectacle causés par la COVID-19, le groupe a proposé cette année, une fois par mois, un duel de reprises des années 90 et invité le public à voter pour son hit préféré. VS, qui vient de paraître, est le produit de ces duels mensuels marqué par rivalité entre deux genres musicaux complètement opposés, soit le POP\DANCE VS le GRUNGE\ROCK. On y trouve de nouveaux arrangements de classiques 90s revisités tels que I Like To Move It, Even Flow, Missing, Suavemente, Lithium, What Is Love, Everybody et plusieurs autres dont Come Out and Play, à l’origine chantée par Offspring. Comme à son habitude, le groupe a fait appel pour VS à des invités spéciaux. Entre autres, Kattam, percussionniste montréalais et collaborateur de longue date, et Nate Williams, membre de Jamiroquai, ont contribué aux enregistrements..

La caravane des Fêtes

The Lost Fingers ont aussi produit trois albums de Noël, Christmas Caravan (2016), Coconut Christmas (2017) et Worldwide Christmas (2018). Avec chacun d’entre eux, la formation réussit à surprendre avec des airs uniques et des classiques du temps des fêtes en versions instrumentales.