« Regard sur le VIH », une galerie virtuelle de photographies sur le VIH

ViiV Soins de santé et les studios Shutterstock ont annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle galerie virtuelle de photographies, intitulée « Regard sur le VIH ». Réalisée avec le soutien de personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la collection s’appuie sur le réseau mondial de Shutterstock qui compte plus d’un million de créateurs en vue de présenter un répertoire d’images de haute définition illustrant ce que représente la vie avec le VIH de nos jours.

Des personnes vivant avec le VIH se sont portées volontaires pour être parmi les premières photographiées pour cette galerie, dans l’optique de contribuer à modifier les perceptions de la société envers le VIH et de favoriser le rejet des stéréotypes dépassés. À compter d’aujourd’hui, Journée mondiale du sida 2020, l’accès à la galerie sera gratuit et son utilisation sera permise dans le cadre de projets, de campagnes et de communications*, dans l’espoir d’accroître la sensibilisation au sujet du VIH et de faire tomber les préjugés qui subsistent.

« La mission de ViiV Soins de santé est de faire en sorte qu’aucune personne vivant avec le VIH ne soit laissée pour compte », affirme Dacia Hibbert, directrice générale, ViiV Soins de santé Canada. « Pour mener à bien notre mission, nous devons combattre et freiner la stigmatisation liée au VIH. Depuis trop longtemps, les Canadiens ont été exposés à des représentations limitées et dépassées de ce à quoi ressemble la vie avec le VIH; or, ce partenariat avec Shutterstock offrira d’authentiques photographies gratuites et présentera au public une représentation contemporaine et réelle de ce que représente la vie avec le VIH de nos jours. »

Une personne qui commence un traitement à l’âge de 20 ans peut dorénavant s’attendre à célébrer son 77e anniversaire[3]. Malgré ces progrès, les personnes vivant avec le VIH sont aux prises avec des difficultés particulières qui ont une incidence sur leur qualité de vie au quotidien. La stigmatisation demeure une menace persistante à la santé et au bien-être de nombreuses personnes vivant avec le VIH, et peut, bien souvent, avoir des répercussions sur la capacité de ces dernières à accéder de façon systématique à des traitements vitaux et à des réseaux de soutien social[4]. Le fait de mettre en lumière leur réalité peut s’avérer une stratégie efficace dans la lutte pour remettre en question les postulats négatifs au sujet du VIH. La clé pour ébranler la stigmatisation est de communiquer l’image et les expériences véridiques de personnes vivant avec le VIH.

« Ce partenariat constitue une étape importante dans la lutte contre la stigmatisation des Canadiens vivant avec le VIH », ajoute Céline Aubin, chef, Affaires externes et partenariats, ViiV Soins de santé Canada. « Les Canadiens doivent savoir que les progrès réalisés en matière de prévention, de traitement et de soins signifient que les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir une meilleure espérance de vie et une meilleure santé. Le fait d’avoir des images qui reflètent cette réalité est un élément important pour mieux comprendre la situation des personnes vivant avec le VIH. »

La galerie intitulée « Regard sur le VIH » est produite par Shutterstock et a été conçue en collaboration avec ViiV Soins de santé. Toutes les images sont libres de droits et peuvent être téléchargées en cliquant ici :

https://www.shutterstock.com/explore/viiv-collaboration