La valeur d’un cadeau Balnea

Nous voilà en décembre, dressant la liste de nos êtres les plus chers pour qui l’on décrocherait la lune afin de les voir heureux et sereins! Cette année, BALNEA vous propose une option qui leur plaira assurément; offrez-leur la santé, le bien-être, la sérénité, et la quiétude, et ce, toujours en parfaite symbiose avec la nature dans un lieu des plus dépaysant.

Heureusement, la tendance aujourd’hui, alors que nous souhaitons préserver notre planète, est d’offrir des présents plus personnels et durables, d’éviter le suremballage et l’obsolescence, et surtout, d’encourager local. BALNEA participe au mouvement depuis le tout début et vous invite à faire de même en choisissant des options qui permettront d’apprécier pleinement les bénéfices que nous offre Mère Nature.

Un site d’une beauté à couper le souffle

Durant la période des grands froids, BALNEA spa + réserve thermale vous propose d’inviter vos proches à vivre une expérience de ressourcement vivifiant dans un environnement d’une beauté exceptionnelle. Nichée au cœur d’une forêt luxuriante, entourant un lac précieusement conservé, la réserve inspirera autant vos sportifs que vos contemplatifs. Son réseau de sentiers couvre 22 km de parcours qui se prêtent à la course ou à la marche, mais aussi à une méditation réparatrice pour l’âme. L’expérience thermale combinée avec une journée de plein air, ou encore, comme une escapade d’un jour, c’est offrir un grand bien-être à tous ces muscles endoloris et à tous ces esprits préoccupés. Les hammams, les bains, les saunas, la chute et les merveilleuses aires de repos… tout y est conçu pour renouveler son énergie et retrouver sa tranquillité d’esprit.

Une expérience authentique

Le cadeau d’un massage thérapeutique ou de détente sera reçu avec une sincère gratitude. Les bénéfices pour le corps et l’esprit sont hautement connus. Les massothérapeutes de BALNEA, parmi les meilleurs au Québec, sont toujours attentifs aux besoins de leurs invités. Leurs soins sont d’ailleurs réputés pour leur excellence. Les traitements pour le corps et le visage prodigués par les esthéticiennes de la réserve offrent des bienfaits remarquables pour redonner à la peau tout son éclat. Un scrub revitalisant, un enveloppement tonifiant, ou peut-être une pédicure?? Ces soins procureront le plus grand bien à une personne qui vous est chère.

Une cuisine créative

Le restaurant LUMAMI, cuisine nature, saura plaire aux plus fins palais avec une gastronomie du terroir, savoureuse, et santé. Il est le complément parfait pour l’expérience thermale ou pour conclure une escapade dans les Cantons-de-l’Est. La soirée gourmande s’offre aussi parfaitement pour les épicuriens à la recherche de plaisirs gourmands ! Ainsi, sans boites, ni rubans, l’expérience BALNEA permettra une douce intégration à la nature pour en retirer les bienfaits les plus précieux. L’empreinte que vous laisserez sera peu visible sur la planète, mais profonde dans le cœur des êtres aimés.

Visitez-le balnea.ca/noel pour découvrir toutes les offres du temps des fêtes ainsi que nos heures d’ouverture à jour.