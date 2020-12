La version homme-sirène du Ken de Mattel porte un harnais

Mais si vous souhaitez ajouter cette version d’homme-sirène de la poupée Ken à votre collection, vous devrez voter pour!

Au cas où vous auriez besoin de plus de preuves que le populaire Ken de la compagnie Mattel est une icône gaie — peut-être par inadvertance, mais gaie tout de même —, laissez-nous vous présenter sa dernière itération: un spécimen musclé, à queue rose, aux cheveux longs et totalement accessoirisé de brassards et d’un harnais ornés de coquillages.

Cette poupée d’homme-sirène fait partie de l’édition 2020 du Barbie Signature Doll Design Showdown de Mattel, où les plus grands fans de la marque de poupées peuvent voter, via un sondage en ligne, pour sélectionner quelle sera la prochaine poupée de la ligne Signature de Barbie.

Le thème cette année était apparemment les créatures mythiques de la mer, et les deux derniers modèles (qui ont été imaginés par le designer Angel Kent) entre lesquels les fans doivent choisir, incluent la version daddy-des-mers-de-Ken et une Barbie sirène tout aussi belle!

Le gagnant du sondage en ligne (qui est ouvert d'ici au 6 décembre) deviendra une vraie poupée que les membres de Barbie Signature pourront acheter dans un proche avenir…

POUR VOTER