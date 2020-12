Des livres pour tous les goûts pt-1

Deux papas pour moi

Un petit garçon qui relate comment ses deux papas sont allés le chercher en avion. Le petit Mattéo est bien heureux avec ses deux pères et avait jusqu’alors le sentiment que sa situation n’avait rien qui sortait de l’ordinaire. Mais à son arrivée en classe, il doit faire face aux commentaires et jugements de ses camarades qui ne comprennent pas comment il peut avoir deux de l’un et zéro de l’autre, soit aucune maman. Dans le cadre de la fête des Mères, Mattéo entend bien montrer à tous ses compagnons de classe, ce qu’est vraiment une famille.

Lettres québécoises no 178: Écrire queer C'est inscrit dans le ciel, nous passerons les fêtes de fin d'années dans le confinement. Bon moment dans une solitude retrouvée pour se replonger dans les livres et découvrir des autrices et des auteurs queer québécois.es. Elles et ils sont nombreux.ses si l'on s'y penche un peu. Bien sûr, il y a les pionniers, comme le poète Jean-Paul Daoust, l'écrivaine Nicole Brossard, l'écrivain André Roy ou encore le dramaturge Michel Marc Bouchard. Mais il y a toute une nouvelle génération de jeunes qui à corps perdu et l’âme tourmentée (les gens heureux n'ont rien à dire généralement) explorent les continents des identités mouvantes, contradictoires et confrontantes, mais qui sont sources de découvertes de soi et des autres. Avec ce numéro spécial Écrire queer, Lettres québécoises à convier les anciens comme les modernes à penser cette écriture dite "queer" en donnant une place prépondérante à Kevin Lambert, qui se méfie des étiquettes et joue dans ses textes à nous égarer dans le clair-obscur de la vie. Soulignons les superbes photos qui illustrent ce numéro, signées Oumayma B. Tofus, métamorphosant Kevin Lambert en mannequin d'un jour. Parmi les écrivain.es, outre celles et ceux cité.es plus haut, notons Gabrielle Boulianne-Tremblay, Chloé Savoie-Bernard, Pascale Bérubé, Kama La Mackerel, Olga Duhamel-Noyer, Mariève Maréchale, Nicholas Dawson, Marie Darsigny. Enfin mentionnons aussi Antoine Charbonneau-Demers qui a reçu le prix du roman gay décerné en France pour l'année 2020 pour son roman Good Boy. Et si l'écriture était après tout, comme le titrent Kevin Lambert et Nicholas Giguère dans un texte commun, comme une main tendue…

Abstract penis patterns 2: A coloring book for adults (and penis lovers)

Les amateurs de coloriage seront sans doute intéressés par ce nouvel ouvrage qui fait suite au succès inattendu du précédent opus. Consacrez ces longs après-midis d’hiver à mettre des couleurs au cœur d’une cinquantaine de dessins ayant pour motif central des abstractions de pénis. C’est non avec un certain humour que le quatrième de couverture détaille tout ce qu’on peut retrouver au cœur de l’ouvrage, à savoir : des queues, des couilles… et plus encore (en fait, encore plus de bites et de couilles).

Lapeyrie: bons vins, conseils & anecdotes - 29,95$

Pour sa 10e édition, le guide Lapeyrie change un peu de format. C'est une invitation dans son univers que vous lance le sommelier-chroniqueur Phil Lapeyrie. Bien sûr, on retrouve toujours ses coups de cœur, et ses suggestions d'accords mets-vins, mais en plus, il nous raconte sa vision du monde du vin, et il nous régale avec un tas d'anecdotes. Beau travail, cher copain du Festival de Saguenay!

Le guide de l'auto 2021

Pandémie ou pas, élections ou pas, chaque année le guide de l'auto revient avec les premières feuilles d'automne. Un volume épais d'environ 700 pages qui, véritable bible pour tous les amateurs d'automobiles, petites ou grandes, dispendieuses ou économiques, sportives ou familiales. En somme pour tous les goûts. L'automobile évolue à grands pas, une nouveauté technologique n'attend pas pour chasser l'autre. On ne peut pas en dire autant de ceux qui travaillent quotidiennement à nous informer sur les nouveaux modèles et qui sont derrière cette nouvelle édition. 14 hommes, un de plus que dans la Cène, et tous blancs. À croire que les femmes, les communautés culturelles ne conduisent jamais, ne sont jamais amenés à acheter une voiture. Et je ne serais pas étonné si j'apprenais qu'ils sont tous bien évidemment hétéros! Ce préambule fait, il n'en reste pas moins que le guide demeure une mine d'informations facilement accessibles quand vient le temps de changer son auto et peut-être trouver son bonheur. 350 modèles ont été essayés et répertoriés et sont tous, à de rares exceptions, disponibles au Québec. Chaque modèle est analysé et des encarts livrent toutes les caractéristiques mécaniques et les options possibles. Un point puisque l'on n'indique plus seulement le prix du véhicule mais on indique ce qu'il en coûte en location ou à l'achat. Bien sûr, c'est indicatif mais permet d'avoir une idée du nombre et du montant de chaque mensualité. Parmi les dossiers présentés, un spécial Ferrari, un autre sur la Manic, l'épopée et l'échec du grand espoir de produire un jour une auto purement québécoise. On est dans les années 70 et peu doivent se souvenir de cet élégant coupé aux allures sportives qui n'a pas réussi à s'imposer. S'ajoutent à ces dossiers quelques matchs comparatifs entre modèles semblables. Dans cette édition, ce sont les VUS intermédiaires qui passent sous la loupe des journalistes. Enfin, il y a aussi le classement par catégorie des meilleurs achats possibles. Bref, de quoi passer des heures de plaisir cloitré dans son chalet ou son appartement pendant le temps des fêtes.

Lust: Male portraits and nudes

Spécialisé dans la photographie de nus masculins, Nick Mesh porte son regard sur des hommes qui, bien que fort bien baraqués ou même culturistes amateurs, ne sont pas issus du milieu de la mode, mais bien plutôt le fruit de rencontres fortuites qui ont menées à une prise de photos. Le tout s’incarne dans une patine sépia qui se marie étonnamment bien à une sensualité qui semble parfois issue d’une époque depuis longtemps révolue.

Au bonheur du jour: l’éditeur et la galerie d’art

En général, tout le catalogue des éditions Au bonheur du jour constitue une source inépuisable de cadeaux plus magnifiques les uns que les autres. Les différents ouvrages correspondent parfaitement à la définition du "beau livre". De surcroit, nombre d’entre eux sont des éditions numérotées qui susciteront sans aucun doute la convoitise de plusieurs. Ils comptent parmi les grands succès de cette maison d’édition qui excelle dans la recherche de documents iconographiques rares et anciens (dessins, photographies, cartes postales) articulés autour des réalités LGBT. Mais les amateurs d’iconographies anciennes, désireux de s’offrir un grand présent, seront sans doute également intéressés d’examiner le catalogue des originaux

(photographies, dessins, cartes postales, curiosités) qui sont en vente sur le site de l’éditeur:

