Indochine, deux compilations pour les 40 ans du groupe

Indochine a beaucoup investi de son temps et de sa réflexion pour faire de son 40ième anniversaire un inédit feu d'artifice d'événements. Les singles du groupe n'avaient pas été compilés depuis longtemps. C'est donc un best of en deux volumes : Singles Collection (2001-2021) sortie en août dernier, maintenant suivie de Singles Collection (1981-2001) à paraitre le 11 décembre 2020. En plus, on peut aussi déjà profiter un superbe duo "3SEX" avec Christine and The Queens.

On a qu'une seule fois 40 ans de carrière! Indochine c'est un peu l'Histoire de France sur 40 ans: de 1981 à aujourd'hui, cinq présidents, des guerres, toujours stupides, des progrès technologiques, des progrès sociaux, le mariage pour tous.



Indochine a accompagné tout cela. a témoigné aussi à sa façon, sachant toujours faire passer son message contre l'intolérance et l'obscurantisme. Indochine est toujours là, sonorisant les époques, les seuls et derniers. Indochine a traversé et survécu à ces 4 décennies.



Une tournée exceptionnelle des stades est prévue en 2021, ainsi qu'un film documentaire sur la carrière du groupe. Au total, les deux volumes singles Collection c'est + de 50 singles (re)mixés par Mick Guzauski (Daft Punk, Pharrell Williams), un projet mis en image par le photographe contemporain Erwin Olaf. Tous deux ont déjà collaboré avec Indochine, pour l'album culte « 13 ». Offert en format Cd, vinyle ainsi qu'en version numérique.



Indochine Singles Collection (2001-2021)

Indochine Singles Collection (1981-2001) à paraitre le 11 décembre 2020.



INFO | Indochine Site web officiel | Page Facebook Indochine Officiel



VIDÉOCLIPS :



Indochine - Nos célébrations (Clip officiel)





Indochine & Christine and the Queens - 3SEX (Clip officiel)