Lola Petite Bourgogne pour les amoureux de design

LOLA Petite Bourgogne est une boutique déco et cadeaux dont la mission est de faire connaître les créateurs d'ici et le savoir-faire québécois. Tombez sous le charme du design local, magasinez vos objets décoratifs et trouvez des idées cadeau dans notre boutique en ligne! Les créateurs locaux ont tout pour vous inspirer à créer votre pièce de rêve pour la maison! LOLA Petite Bourgogne est une boutique déco et cadeaux dont la mission est de faire connaître les créateurs d'ici et le savoir-faire québécois. Tombez sous le charme du design local, magasinez vos objets décoratifs et trouvez des idées cadeau dans notre boutique en ligne! Les créateurs locaux ont tout pour vous inspirer à créer votre pièce de rêve pour la maison!

On y trouve, entre autres, les superbes objets intemporels de la Maison Milan, qui réinvente les objets du quotidien en respectant le design dans toutes ses facettes et en recourant à des matériaux nobles et de qualité exceptionnelle. Pour les fêtes, Lola Petite Bourgogne offre une belle sélection de paniers cadeaux à offrir, 100% canadien et majoritairement québécois/montréalais. Les prix sont très intéressants, preuve qu’il est possible d’offrir du design local sans se ruiner et avec l’effet Wow.