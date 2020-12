Neige de Geneviève Leclerc

Comme c’est une grande fan du temps des Fêtes, ce n’était qu’une question de temps avant que Geneviève Leclerc lance un album de Noël. Ce désir prend finalement la forme d’un EP alors que l’interprète présente Neige, comme un baume sur cette dernière année difficile.

Offert exclusivement en format numérique, Neige est disponible sur toutes les plateformes d’écoute en continu et de téléchargement. Ce EP s’ouvre sur le titre Flocon, une composition de Marc-André Sauvageau. Habituée des grandes ballades à voix, Geneviève s’offre une excursion folklorique grâce à cette pièce up-tempo qui réchauffera sans aucun doute le cœur des petits et des grands.



Pour Je ne reviendrai que pour toi, l’artiste chante l’amour et la réjouissance des retrouvailles auxquelles est souvent associé la période de Noël. Avec Blanc de neige, elle signe sa toute première chanson originale en carrière. Un texte poignant où se côtoient la solitude, la froideur et la nostalgie d’un Noël marqué par le départ d’un être cher. Winter Song, le classique de Sara Bareilles et Ingrid Michaelson, complète à merveille cette collection de chansons qui composent Neige