Destiny 2 officialise sa première romance gaie

La question de l'orientation sexuelle des personnages de jeux vidéo est un sujet de plus en plus présent dans la découverte des acteurs au sein d'un univers vidéoludique. Destiny vient tout juste de nous livrer une information allant dans ce sens.

Découvrir un jeu vidéo, c'est aussi découvrir un univers. Il a ses règles, ses lieux, son histoire, mais aussi, ses personnages. Lorsque l'on vit l'aventure vidéoludique rattachée à ce dernier, on en découvre un grand nombre, et dont on ne sait pas toujours tout.

C'est là que la curiosité d'en savoir plus s'installe afin d'en apprendre davantage sur ce que l'on appelle communément, le lore. Ce dernier est le repaire d'informations par excellence quand on veut approfondir sa connaissance d'un jeu que l'on apprécie.

Bien des univers mémorables et denses existent dans le jeu vidéo, World of Warcraft en est un par exemple, tout comme l'est aussi Destiny. Le titre de Bungie regorge d'informations que tout adepte est en mesure de vouloir découvrir. Cela tombe bien, les développeurs en ont révélé une cette semaine...

Toujours sous-entendu mais jamais évoqué, c'est désormais officialisé :

Osiris et Saint 14 sont amoureux l'un de l'autre !

Une splendide romance qui éclate ainsi au grand jour et vient compléter l'histoire de ces deux personnages de l'univers de Destiny 2. L'un des narrative designer du titre a confirmé le tout, indiquant qu'ils n'avaient, pour le moment, pas eu la possibilité de développer l'histoire qui les unit et ainsi révéler par le jeu leur lien jusqu'alors caché.

Ceci, néanmoins, n'empêche pas que l'intrigue soit développée au travers de futurs contenus, mais la surprise sera moins au rendez-vous nécessairement.

Une belle preuve d'inclusivité de la part du titre.