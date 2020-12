Homophobie : l’Europe fait pression sur la Pologne et la Hongrie

Le scandale de l’orgie gaie de Bruxelles illustre l'hypocrisie de la Hongrie sur les droits LGBT, et la Pologne est montrée du doigt par le Conseil de l'Europe sur le même sujet. Le bras de fer entre l'Union Européenne et ces deux pays concernant le mécanisme qui conditionne le versement des fonds européens au respect de l'État de droit pourrait en bénéficier.

Le Conseil de l’Europe a publié le 3 décembre un rapport qui critique vivement «la haine et la stigmatisation» à l’encontre des personnes LGBT, imposée «au plus haut niveau» de l’État polonais, et ceci depuis le retour au pouvoir, en 2015, du parti ultraconservateur Droit et justice.

En cinq ans, la Pologne a chuté à la 42e place pour le respect des droits LGTB dans l’index établi par la section européenne de l’International Lesbian & Gay Association dans 49 pays du continent. La commissaire aux droits de l’homme, Dunja Mijatovic, présentant ce rapport, insiste sur le fait que «la Pologne a maintenant le rang le plus bas de tous les membres de l’Union européenne».

Blocage européen

La Pologne et la Hongrie bloquent désormais les discussions sur le budget européen, au centre des conflits sur le non-respect de l’État de droit. Le scandale de l’eurodéputé Jozsef Sjajer, pilier du parti ultraconservateur au pouvoir, qui a participé à une partouze à Bruxelles, rejaillit désormais sur le Premier ministre Viktor Orban, affaibli au niveau européen. L’hypocrisie d’une partie de la classe politique, qui combat les droits LGBT en Hongrie tout en bénéficiant de la communauté, dans ce cas en Belgique, est sujet de nombreuses moqueries dans la société hongroise.

La majorité des médias hongrois cherchent toutefois à occulter l’affaire, qui affaiblit la crédibilité de la position de la Hongrie au sein de l’Union européenne. Le Premier ministre est finalement sorti de son long silence sur le scandale, mercredi soir, condamnant «un acte inacceptable».

L’organisateur de l’orgie va porter plainte contre la police

Selon David Manzheley, les policiers présents sur les lieux se seraient montrés très agressifs lors de leur intervention. «Nous avons été attaqués par la police comme la Gestapo. Ils sont entrés sans mandat ni papiers. Ils ont fait des remarques homophobes à l’encontre de mes invités. La police doit respecter les gais, ils ne peuvent pas entrer sans papiers», explique l’organisateur.

David Manzheley, 29 ans, avait déjà expliqué à Het Laaste Nieuws que 25 personnes se trouvaient dans son appartement quand les policiers, prévenus par les voisins, ont débarqué. «Tout à coup, plein de policiers se trouvaient dans mon salon. Carte d’identité ! Tout de suite ! Mais nous ne portions même pas un slip. Comment pouvions-nous dès lors montrer notre carte d’identité ? Cela rendait les flics encore plus furieux. Ils et disaient des choses horribles sur les gais.”

S’il sait que ces orgies sont interdites, David Manzheley continue à en organiser régulièrement dans son appartement. Il appelle d’ailleurs «les gens à se réunir et à protester contre ces règles, comme dans d’autres pays.»