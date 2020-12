Décembre 2020 et Janvier 2021

SAGITTAIRE

On commence donc avec le Sagittaire, assis au coin du feu, avec quelques sages comme lui. Le natif sentira un changement d’atmosphère autour de la mi-décembre, alors que Jupiter, son dieu totémique, entrera dans le signe ami du Verseau. Il aura plus d’intérêt pour sa routine, il y trouvera bien des petits bonheurs. Il se sentira rarement seul, il aura bien des occasions d’échanger et de se rapprocher des autres. Il pourrait prendre des cours pour le plaisir ou le travail. Et sa carrière. Il réfléchira sur ses déplacements. Il se permettra ce qui lui plait et l’attire vraiment. Mais qu’il évite de trop dépenser s’il veut acheter un nouveau véhicule. Il verra une amélioration raisonnable de ses revenus, qu’il gère bien. Il aura tendance à stresser facilement du côté de la santé, ce serait une bonne idée de faire plus d’exercice. En marchant par exemple, à l’extérieur. Ou en faisant du yoga. Il aura une vie affective assez heureuse, il devrait créer facilement de nouveaux liens. Il fera bien des rencontres. Il aura plus de facilité à communiquer, à livrer ses états d’âme. Ce qui devrait améliorer ses rapports avec les autres. Avec son amoureux, en premier. Ou ses amis et collègues, s’il est célibataire. Il sera plus optimiste devant son avenir, il a de bonnes raisons d’espérer le meilleur. L’année sera donc assez positive, car il sera bien entouré de gens qui sauront le guider et l’aider au besoin. Et en prenant un bon verre de vin autour d’une belle table. Alors bonne fête l’aventurier! Tu peux compter sur le retour de la chance dans ta vie!

CAPRICORNE

Le natif du Capricorne, quant à lui, verra son dieu tutélaire, Saturne, quitter son signe lui aussi à la mi-décembre et c’est une excellente nouvelle. Surtout du côté de la vitalité et de l’ambiance. C’est comme s’il voyait s’éloigner un nuage noir qui le suivait et l’éprouvait depuis à peu près deux ans. Sans que ce soit le party extrême, il devrait avoir plus de plaisir dans la vie. Se sentir moins isolé. Et plus en forme. Il ne devrait pas vivre de drame majeur ni de perte avant longtemps, tout cela sera enfin en arrière de lui. Ses affaires évolueront à un rythme normal, il n’aura plus à attendre constamment. Il aura gagné en force et en envergure au cours de ses derniers défis. Ce qui lui permettra de s’illustrer au travail. Il pourrait inventer du nouveau et trouver un revenu additionnel. Ou débuter dans un nouveau domaine d’activité, plus lucratif. Il pourrait d’ailleurs, à partir de là, penser à un investissement majeur. Comme l’achat d’une maison. Bref, il sera plus à l’aise. Il verra aussi plus de stabilité dans sa vie, il se sentira ainsi plus en sécurité. Évidemment, il sera plus en forme. Il pourrait même prendre du poids, car il aura de nombreuses occasions de festoyer. Au point de vue moral, il doutera moins de lui. Il se lancera à l’aventure en quelque part avec confiance, et il ne le regrettera pas. Il appréciera grandement les échanges qu’il a avec ses amis et amoureux, mais il pourrait rencontrer une nouvelle personne qui le touchera. Le bouleversera même tellement leurs échanges seront intenses. Et presque sans entraves. C’est parce qu’il aura évolué à un autre niveau qu’il fera cette rencontre. Enfin, bonne fête, patient Capricorne! Et à toutes et tous, je souhaite d’heureuses fêtes! Joyeux Noël! Ainsi qu’une belle nouvelle année, qui ne pourra jamais être pire que celle qu’on vient de passer. Bonne année 2021 !

VERSEAU

Vous aurez plusieurs échanges avec les amis. Ils seront bien présents dans votre vie. Vous pourriez d’ailleurs travailler avec l’un d’entre eux sur un projet prometteur. Vous aurez de beaux résultats dans un avenir assez proche. Vous devriez aussi vous sortir d’une situation qui commençait à vous fatiguer. Ce sera une libération. Un ancien amant tentera un

retour. Écoutez-le quand même un peu.

POISSONS

C’est toujours mobile au travail, parfois précaire. Mais un chemin fabuleux devrait apparaître, que vous auriez tout intérêt à suivre. Ça vous mènera loin, avec des résultats de plus en plus avantageux. Surtout si vous êtes à votre compte. Les artistes du signe devraient d’ailleurs se démarquer et avoir un beau moment de gloire. Vous aurez peut-être à vous occuper d’un parent âgé. Ça vous amènera la sérénité.

BÉLIER

Vous supporterez de moins en moins les contraintes, vous sortirez facilement des sentiers battus. Vous devriez même tenter une aventure qui vous attire depuis longtemps, mais qui vous fait peur en même temps. Soyez moins impatient, surtout sur la route. Vous pensez voyage, ça devrait arriver bientôt. Vous sentez qu’un bon changement se prépare, ce sera dans votre vie amoureuse. Soyez-y attentif.

TAUREAU

Vous aurez à vous occuper de questions de finances. D’argent à investir. Vous aurez de bons résultats en suivant votre rythme. Vous réaliserez aussi que vous évoluez, vous n’êtes plus le même. Probablement dans votre vie affective. Vous pourriez ainsi vous rapprocher d’un type d’homme que vous n’auriez pas remarqué auparavant. Bien des gens iront vers vous, vous aurez beaucoup de plaisir à jaser.

GÉMEAUX

Vous apprécierez la compagnie de vos proches. Mari ou chum. Vous pourriez d’ailleurs débuter dans une nouvelle relation si vous êtes seul. Avec quelqu’un de pas très éloigné de vous et qui devrait apparaître bientôt. On vous fera plusieurs invitations, souvent intéressantes. Et peut-être même une proposition au travail. Celle-ci vous fera bien réfléchir, car elle vous amènerait une toute nouvelle vie.

CANCER

Vous penserez à votre santé. Vous chercherez à être plus en forme. Les décisions que vous prendrez à cet égard auront des conséquences concrètes assez vite. Si vous arrêtez de boucaner par exemple. Ou que vous oubliez les patates au souper. Vous devriez avoir une passe maniaque de ménage aussi. Jetez ce qu’il y a de trop chez-vous. Et qui nuit à l’arrivée des autres. Ou d’un renouveau.

LION

Vous êtes souvent trop intense, et impliqué. Et là, il serait temps de relaxer, de vous amuser un peu. D’autant plus que vous croiserez souvent de beaux hommes, ce serait idiot de les ignorer. Vous pourriez d’ailleurs débuter dans une belle relation si vous êtes seul. Vous serez assez créatif, entre autres, pour régler des problèmes. Ou pour créer, si vous êtes un artiste. Ça vous amènera la gloire!

VIERGE

Vous continuerez de modifier l’aménagement chez-vous, pour rendre ça plus pratique. Et confortable. Vous aurez parfois de la visite, ce sera réconfortant. Vous réaliserez que vous avez un bon groupe d’ami.es, c’est votre famille de cœur. Vous aurez peut-être un nouveau projet pour le logis, en déménageant par exemple. Vous attirerez des jeunes, ils aimeront rire avec vous. Ou rire de vous. Pas méchamment.

BALANCE

Vous réfléchirez pas mal, d’autant plus que les changements se multiplieront dans votre environnement. En ayant un nouveau voisin. Ou parce que vous aurez à vous déplacer vers de nouveaux endroits. Vous jaserez pas mal, les gens s’intéresseront plus à vous. Ils vous écouteront davantage. Vous vous rapprocherez pas mal de quelqu’un, ça deviendra significatif. Avec des conséquences concrètes.

SCORPION

Vous recevrez plus d’argent. Pas nécessairement par chance, mais plus parce que vous récolterez après avoir bien travaillé. Vous pourriez aussi trouver une nouvelle source de revenus. Ou d’autres vous rendront ce qui vous est dû. Et vous trouverez plus de valeur à votre existence, car vous aurez des échanges harmonieux avec les autres. Et/ou un

rapprochement chaleureux…