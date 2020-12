Cher reconnaît qu'elle n'a pas bien réagi au coming out trans de son fils

La chanteuse Cher a reconnu qu'elle n'avait pas bien réagi lorsque son fils Chaz Bono est devenu transgenre en 2009, mais leur relation s'est améliorée après qu'elle ait fait l'effort de comprendre son expérience.

La chanteuse de "Believe" s'est ouverte sur sa relation tendue avec son fils Chaz. «Écoutez, je n’ai pas bien géré [le coming out trans de Chaz] au début», a déclaré Cher.

«Quand j'ai découvert que Chaz [était en transition]… nous en avons beaucoup parlé, en fait. Mais ensuite Chaz n'en a plus parlé, alors j'ai en quelque sorte oublié. Et ce que je pense, c'est qu'il y a une telle peur de perdre l'enfant que vous aimez et ce qui le remplacera. Je pense qu’il s’agit surtout de peur. J'ai ressenti, qui sera cette nouvelle personne? Parce que je sais qui est la personne maintenant, mais qui sera la nouvelle personne et comment cela fonctionnera-t-il et aurai-je perdu quelqu'un?».

L'artiste a déclaré qu'elle avait fini par comprendre l'identité de genre de Chaz en se mettant à sa place - et qu'elle avait des conseils essentiels pour les parents d'enfants trans.

«Ce que je dois dire à une mère ou à un père: vous êtes qui vous êtes, mais comment vous sentiriez-vous si vous étiez quelqu'un d’autre et que vous ne pouviez pas l’être?», a-t-elle déclaré.

«Et, vous savez, je n’ai pas tout fait très bien au début. Donc, je ne peux pas accepter trop de félicitations, mais maintenant, c'est fabuleux».



Cher et Chaz Bono «s'entendent mieux que jamais» aujourd'hui, assure sa mère. «Chaz est tellement heureuse maintenant et nous nous entendons mieux que jamais.»