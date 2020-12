Luna 2 for Men de Foreo L’appareil

LUNA 2 for MEN utilise un système avancé de nettoyage et d'anti-âge. Répondre à vos besoins de soin de la peau n'aura jamais été aussi facile. Le LUNA 2 élimine les cellules mortes et désincruste les pores à 99,5 % des impuretés et excès de sébum. Cela prépare la peau à un rasage plus précis, plus confortable et prévient le feu du rasoir. Grâce à des pulsations basse-fréquence vous réduirez vos réduire rides et ridules laissant la peau plus ferme et rajeunie.

INFOS | www.foreo.com