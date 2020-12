Les coffrets Proraso

Marque icône du rasage italien, Proraso est présente aujourd'hui autour du monde. C'est une des marques favorites des barbiers. D'un excellent rapport qualité prix, elle est réputée pour ses crèmes avant rasage et son savon à barbe mi-savon, mi-crème. Son parfum iconique à l'eucalyptus et au menthol est aujourd'hui copié — mais jamais égalé — par de nombreuses marques. Les laboratoires Proraso ont créé des produits qui résistent au temps, défient les tendances et deviennent des classiques. Au fil du temps, leurs formules, basées sur des ingrédients naturels et fiables, sont enrichies et améliorées, les emballages sont rafraîchis et de nouvelles lignes de produits gagnent de nouveaux admirateurs. Mais le principe de base reste celui défini par Piero Martelli et plus tard par son fils Ludovico : créer des produits professionnels de qualité qui procurent un rasage agréable et impeccable, chez le coiffeur et à la maison. Pour les fêtes, pourquoi ne pas (s’)offrir un des coffrets offerts qui combinent trois ou quatre produits. Vous avez le choix du Coffret Gino, du Coffret Rafraichissant, du Coffret Azur Lime, du Coffre peaux sensibles et du Coffret Wood & Spice.

