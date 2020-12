Le Gel Collagène de la Maison Clayton Shagal

La Maison Clayton Shagal est un fabricant québécois de produits de soins de la peau depuis 1982. Mettant l’accent sur la simplicité et l’efficacité, Clayton Shagal a élaboré à partir d’un Gel Collagène composé d’un collagène acido-soluble non hydrolysé pur à 99 % et constitué de nouvelles fibrilles de collagène ainsi que de nutriments essentiels au maintien de l’hydratation de la peau, ceux-ci pénétrant jusqu’au derme sans injection. À partir de ce Gel Collagène, la Maison a développé une gamme de soins de la peau spécialisée s'adressant autant aux besoins des peaux plus jeunes que matures et étant aussi efficace pour les hommes que les femmes. une excellente gamme de produits avec l’intention d’améliorer le processus naturel de régénération de la peau et de nourrir la peau. Chaque produit a fait l’objet d’études et a été développé en ayant les trois principaux composants de la peau en tête : le collagène, l’élastine et l’eau. La gamme de 36 produits est distribuée en ligne au claytonshagal.com et dans les salons d'esthétiques et spas partenaires partout au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe.

