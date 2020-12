Vêtements et accessoires mode chez Évolution

Évolution choisit les plus belles importations européennes et, chose de plus en plus rare, conçoit et fabrique ici même à Montréal des créations originales qui reflètent le style unique de la boutique et de son proprio, Stéphane Wilford, qui se tient bien au fait des mouvements dans le monde de la mode masculine. Vous y trouverez jeans, chemises, t-shirts, chandails, vestes, sacs pour hommes, montres design. Le moins qu’on puisse dire,c’est que vous aurez l’embarras du choix.

INFOS | 1381, Sainte-Catherine Est Mtl www.evolutionhomme