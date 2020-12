À voir durant le tout premier festival de courts-métrages queer du Canada

L’équipe du festival de films image+nation est déjà de retour. Cette fois, elle propose un festival de courts-métrages LGBTQ+ (le premier au Canada). Le FESTIVAL I+N COURTS QUEER SHORT FILM FEST offre du 9 au 31 décembre aux spectateurs qui ont vu leur tradition de Noël être perturbée par la pandémie COVID-19, une occasion unique pour créer de nouvelles traditions et se réunir même s'ils sont séparés.

L'équipe du festival, composée de programmeurs de contenu cinématographiques de pointe, a conçu un programme de courts-métrages captivants qui plairont à tous les goûts et à tous les âges. Esthétiquement et thématiquement variés, la diffusion virtuelle des films les rend non seulement accessibles et faciles à regarder, mais aussi amusants à partager.

Les films diffusés ont pour but de rejoindre des audiences dispersées dans tout le pays qui souhaitent en découvrir davantage sur la culture et les identités du cinéma LGBTQ+.

Tous les courts-métrages et les programmes se trouvent dans le catalogue virtuel d'image+nation, un guide traditionnel numérique avec des liens pour aider à naviguer sur la plateforme numérique. Le catalogue peut être consulté et téléchargé ici : bit.ly/INCCatalogue

«Notre rêve était de créer un événement qui honore la perfection que peut atteindre un court-métrage - ce format de film souvent négligé et sous-estimé qui est le cousin moins connu du long-métrage que nous avons l'habitude de voir», explique Charlie Boudreau à la direction artistique et direction générale du festival. «Nous espérons que le public, ancien et nouveau, aura la chance d'explorer les nombreux cinéastes talentueux dont nous présenterons les œuvres au public canadien pendant les vacances. Découvrez et partagez ces petits joyaux. C'est notre cadeau de Noël».

La transition du festival au numérique en 2020 propulse image+nation vers la réalisation des objectifs de sa mission qui sont d'encourager et de promouvoir la culture mais aussi l'inclusivité et la diversité des histoires LGBTQ+. Grâce à un programme complet disponible à travers tout le Canada, le festival de films a désormais l'opportunité et la responsabilité de présenter de nouvelles façons de raconter, de regarder et de partager des histoires LGBTQ+ à un public plus large. Les titres présentés dans Focus: Francophonie s'adressent au public francophile canadien cherchant à découvrir la culture internationale francophone du cinéma LGBTQ+.

Une expérience inclusive

Engagée à offrir une expérience artistique tout aussi enrichissante que représentative de la diversité des membres de la communauté LGBTQ+, image+nation encourage la production d'œuvres cinématographiques traitant de tous les âges, toutes les couleurs, tous les genres, toutes les orientations sexuelles et tous les milieux. I+N FESTIVAL COURTS QUEER SHORT FILM FEST promet à son public de nouvelles histoires queer révolutionnaires avec plusieurs thèmes majeurs explorant les innombrables parties qui composent la vie.

Quelques des grands thèmes du FESTIVAL I+N COURTS QUEER SHORT FILM FEST

I am Mackenzie (2019) de Artemis Anastasiadou

GÉNÉRATIONS / YOUTH & ELDERS

Une sélection de films qui se concentre sur un principe de base, c’est-à-dire, le fait de grandir et de vieillir chez les personnes LGBTQ+, ce programme met en valeur les histoires des jeunes et des aînés LGBTQ+ en créant un dialogue intergénérationnel avec des films comme I am Mackenzie et Wings.

VOIX ÉMERGENTES / FIRST VOICES

Ce programme met en avant des films audacieux provenant de pays et de perspectives qui sont peu représentés dans le continuum du cinéma queer et qui, ensemble, forment une merveilleuse représentation des multitudes d’identités constituant le spectre riche et diversifié des expériences queer: Ficus, ??????? ???? (Neon Hearts) et bien d'autres.

??????? ???? (Neon Hearts) (2019) de Ana Jakimska

UNE QUESTION DE GENRE / A QUESTION OF GENDER

Célébrant la richesse de l'expérience queer, les titres sélectionnés représentent un large éventail d'histoires innovantes explorant les thèmes de l'identité et du genre dans une approche intime et rafraîchissante qui va au-delà du “coming out” et de la transition, avec des films comme Elagabalus et Ladies, Gentlemen and Everyone in Between.

Ladies, Gentlemen and Everyone in Between (2020) de Jad Wadi

FRANCOCOURTS 1 & 2

Deux programmes de courts-métrages passionnants en provenance des pays francophones du monde entier, avec des titres comme Zanmi de la Martinique, Citégalité de la France et bien d'autres.

Zanmi (2019) de Nadia Charlery

VOIX AUTOCHTONES / INDIGIQUEER

Cette collection de courts-métrages met en lumière les réalités des autochtones bispirituels du Canada et d’ailleurs. Elle comprend des récits traitant des Premières Nations de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et d’Hawaii, qui couvrent un large éventail de sujets liés à l'expérience des autochtones queer. Les titres comprennent Woman Dress, Nancy from Now On et bien d'autres encore.

Nancy from Now On (2019) deKeely Meechan

QUEERMENT QUÉBEC 1 & 2

Depuis maintenant 20 ans, I+N met en valeur le travail des cinéastes locaux à travers son programme de courts-métrages Queerment Québec. Cette année, les spectateurs peuvent continuer à apprécier des œuvres éblouissantes qui exposent des perspectives culturelles queer québécoises provenant des producteurs émergents et déjà établis. En d’autres mots, QQ est une lettre d'amour à la créativité queer et aux talents du Québec.

COURTS POUR TOUTE LA FAMILLE / FAMILY FUN FOR EVERYONE!

Pour les parents et les personnes qui s'occupent de jeunes enfants, image+nation offre la possibilité aux familles de s'asseoir ensemble et de profiter de cette programmation de films adaptés aux enfants. Un mélange parfait d'animations amusantes et de comédies. Une collection qui devrait satisfaire autant les grands que les petits.

Go, Go Boy (2019) de Oriana Oppice

LE MEILLEUR DU FESTIVAL DE FILMS INTERNATIONAL QUEER KASHISH MUMBAI

Collection de courts-métrages exceptionnels organisée par le festival de films international queer Mumbai Karshish

MADE AU CANADA 1 & 2

Célébration du talent canadien avec MADE AU CANADA, en présentant des films qui dépeignent notre identité nationale queer, comme Disco Apocalypse et Cam Boy réalisés par les meilleurs et les plus brillants cinéastes LGBTQ+ de partout au Canada.

Disco Apocalypse (2020) de Kevin Hartford

ANIMATION / DRAWN TO YOU

Une occasion incroyable pour découvrir le travail des animateurs LGBTQ+ les plus prometteurs du monde grâce à notre sélection de courts-métrages d'animations. Ces films sont des animations pour adultes.

Mother Bunker (2020) de George Metaxas

HOMOCOURTS + LESBOCOURTS 1 & 2

Des compilations de courts-métrages qui rendent hommage à la richesse de l'identité et de l'expérience gaies et lesbiennes.



QUEER COMÉDIES COURTS

Une sélection parfaite pour le public qui souhaite passer des soirées amusantes et découvrir les cinéastes LGBTQ+ qui produisent ces comédies.

Free Fun (2019) de Fehmi Öztürk

COURTS DOCUMENTAIRES FROM ALL SIDES

Ce programme est composé de quatre courts-métrages documentaires qui abordent des sujets variés de manière saisissante. Du changement climatique, de l'identité sexuelle et de la politique au Brésil et en Côte d'Ivoire à la dissipation des stéréotypes sur les agriculteurs et les homosexuels, les titres inclus ne manqueront pas d'élargir les connaissances des spectateurs

En plus de la programmation des meilleurs courts-métrages queer locaux et internationaux, I+N organisera également une série de discussions amusantes et instructives avec des cinéastes franco-américains dans le cadre du Focus: Francophonie du festival.

Il y a 3 manières de visionner les films en vous procurant un accès pour :

TOUS COURTS INCLUS / 20+ programmes de courts .. plus de 100 films en tout pour seulement 40$

PROGRAMME INDIVIDUEL pour 5$ chacun

ADDITION SPÉCIALE: FRANCOPHONE PASSE En projection spéciale pour cet évènement, retrouvez le Focus: Francophonie! Comprend: 4 programmes de courts métrages + 4 documentaires venus des francophonies du monde. pour 25$

INFORMATIONS SUR LA BILLETTERIE, LA PROGRAMMATION ET PLUS ENCORE

https://festivalcourtsqueer.eventive.org/welcome