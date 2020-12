18 étudiants et un professeur jugés pour l'organisation d'une Marche des fiertés

La justice turque doit rendre sa décision concernant 19 personnes poursuivies pour avoir organisé une Marche des Fiertés sur le campus de leur université en 2019.

Melike Balkan et Özgür Gür, étudiants turcs en biologie, se mobilisent, depuis le début de leurs études, pour la défense et promotion des droits des personnes LGBTI, au sein de leur université à Ankara.

En tant que responsables du groupe de solidarité LGBTI de leur université, ils ont organisé de multiples manifestations et autres événements pour faire valoir et défendre les droits des personnes LGBTI, dans un contexte de montée de l’homophobie et de restrictions de la liberté d’expression en Turquie.

En 2019, la direction de l’université leur a annoncé que la marche des fiertés que le groupe de solidarité avait l’habitude d’organiser, chaque année, ne pourrait pas se tenir sur le campus.

Loin de se laisser décourager, ils ont organisé à la place, le 10 mai 2019, un sit-in des fiertés. L’université a alors appelé la police, qui a fait usage d’une force excessive, en utilisant notamment du gaz lacrymogène contre les manifestants pacifiques.

Alors qu’ils ne faisaient qu’exercer leur droit de manifester pacifiquement, 18 étudiants, dont Melike et Özgür, et un universitaire ont été arrêtés et font l’objet de poursuites.

Ces étudiants et leur professeur risquent jusqu'à trois ans de prison. Le jugement doit être rendu jeudi 10 décembre.

Amnesty International a dénoncé dans un communiqué «l'absence de fondement légal de l'interdiction des Marches des fiertés» et appelle à ce que les poursuites soient abandonnées.

Devant le tribunal, l'avocat de la défense a demandé la relaxe de tous les accusés, invoquant le fait que c'était «leur droit d'expression, leur droit de se rassembler pacifiquement» qui était jugé.