Le Bouthan vote la décriminalisation de l'homosexualité

Le parlement du Bhoutan a voté la décriminalisation de l'homosexualité jeudi 10 décembre après une lutte législative d'un an menée par des militants et des députés progressistes.

Au cours d’une séance conjointe des deux chambres du Parlement du Bhoutan, les élus ont décidé de supprimer deux dispositions du code pénal de 2004 hérités de l’époque coloniale et qui criminalisaient les relations entre hommes.



Les articles 213 et 214 interdisaient les «rapports sexuels contre nature», définis comme «la sodomie ou tout autre comportement sexuel contraire à l’ordre de la nature».



L'homosexualité était passible d'une peine de prison d'un mois à un an, même si es poursuites au nom de ces articles n'étaient plus utilisé dans la pratique. Ces changements doivent maintenant être approuvés par le roi du Bhoutan.

La dépénalisation de l’homosexualité au Bhoutan est une «journée mémorable», ont affirmé les militants LGBT locaux.

Nation à prédominance bouddhiste nichée entre la Chine et l'Inde, le Bhoutan est une petite monarchie constitutionnelle qui compte 800 000 habitants.