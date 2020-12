L’homophobie en Pologne ne passe plus

« Les représentants des pouvoirs publics et les leaders d’opinion doivent cesser de favoriser un climat de haine et d’intolérance à l’égard des personnes LGBTI, et renforcer au contraire le respect de leurs droits. La stigmatisation et le discours de haine créent un véritable risque de légitimation de la violence. Le sigle LGBTI ne désigne pas une idéologie, mais des personnes » a rappelé Dunja Mijatovi?, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

La commissaire appelle les autorités polonaises à mettre un terme aux « dérives actuelles visant les militants et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) du pays ».

Cette condamnation officielle et publique s’appuie sur le travail mené par la Commissaire pour protéger les droits fondamentaux des personnes LGBTI en Europe et fait suite à des consultations en ligne avec les autorités polonaises, les structures nationales des droits humains et des organisations non gouvernementales œuvrant à la protection des droits des personnes LGBTI en Pologne. Un travail qui a été réalisé en octobre dernier. La Commissaire européenne s’est dite « vivement préoccupée » par l’augmentation tangible des propos haineux et la propagation de discours homophobes par des représentants des pouvoirs publics et d’autres instances et personnalités influentes de la société polonaise. « La haine et la déshumanisation ont un impact négatif non seulement sur les victimes, mais aussi sur le bien-être de la société. Elles signalent l’exclusion et menacent la cohésion sociale », a souligné » la Commissaire. Dunja Mijatovi? demande à la Pologne de veiller à ce que « le discours de haine et les infractions inspirées par la haine fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles soient dûment sanctionnés en droit et dans la pratique, notamment en reconnaissant les préjugés à cet égard comme une circonstance aggravante des infractions motivées par la haine ». Sont notamment visées les « chartes » anti-LGBT adoptées dans de nombreuses collectivités locales et municipalités polonaises : les fameuses « zones sans LGBT ». La commissaire en demande le retrait. Elle appelle également à rejeter plusieurs projets de loi visant les personnes LGBTI en cours d’examen par le Parlement polonais.