Le champion de ski américain Hig Roberts fait son coming out

Le champion de ski américain Hig Roberts a fait son coming out en tant que gay, révélant que cacher son identité avait nui à ses performances aux plus hauts niveaux du ski alpin.

Hig Roberts est un des très rares skieurs alpins masculins de haut niveau aux États-Unis à se dire publiquement gai.



Le sportif indique que son cheminement vers l'acceptation de soi a commencé alors qu’il n’avait que 12 ans, mais il a profondément enfoui ces sentiments parce qu’il ne pouvait pas concilier l’idée d’être gai avec celle de skieur professionnel.

Le joueur de 29 ans a récemment pris sa retraite du ski alpin professionnel et a déménagé en Norvège pour poursuivre une carrière dans la finance, mais il voulait se manifester publiquement pour aider les jeunes sportifs à ne pas cacher leur orientation sexuelle.

«Ne pas pouvoir être qui je suis et ne pas pouvoir être ouvertement gay en tant qu'athlète professionnel a vraiment entravé ma performance, a déclaré Hig Roberts au New York Times. Je me suis réveillé un matin et j'ai dit: 'Assez, c'est assez" », a-t-il ajouté.



«J’aime ce sport plus que tout - j’ai tellement de chance et de privilège de le faire - mais je ne peux pas continuer un jour de plus sans être la personne que je suis censée être. Je pense que pour chacun d’entre nous, l’un de ces principaux objectifs doit être le bonheur et l’authenticité», a encore déclaré le skieur.

Hig Roberts a remporté deux titres nationaux tout au long de sa carrière.