Un anthropologue condamné à huit ans de prison pour promotion de l'homosexualité

L'anthropologue anglo-iranien Kameel Ahmady a été condamné à huit ans de prison pour «promotion de l'homosexualité» et pour avoir mené un travail "subversif" en Iran.

Kameel Ahmady a grandi en Iran, avant de se rendre au Royaume-Uni en tant qu'étudiant, et en tant qu'anthropologue. Il y a fait des recherches sur le mariage des enfants, la communauté LGBT et les mutilations génitales féminines en Iran, et a publié un rapport d'étude sur les personnes LGB en Iran.



Il a été détenu en août 2019 et, en octobre de la même année, l'Iran a officiellement reconnu son arrestation. Il a été libéré sous caution en novembre 2019.

Mais le chercheur vient d'être condamné à hit ans de prison par le tribunal révolutionnaire iranien pour une série de chefs d'accusation. Il est accusé d'avoir "coopéré avec les ambassades européennes" pour la "promotion de l'homosexualité", ainsi que d'avoir communiqué avec des "médias étrangers et hostiles" dans le but de changer la loi en Iran en envoyant de faux rapports sur les droits de l'homme à l'ONU.

"Au cours de l’année dernière, [j’ai subi] 100 jours de détention et d’interrogatoire extrajudiciaire sans accès à un avocat, et cette condamnation a été prononcée après deux audiences non expertes dans un processus plein de vices juridiques", a-t-il dénoncé sur Facebook.

"Maintenant, avec ce qui reste de force, je vais faire appel de ce verdict et espérer un procès équitable en appel", a-t-il ajouté.

Ll'homosexualité est passible de mort en Iran. En outre, en vertu de l'article 639 du Code pénal islamique, quiconque encourage ou incite des personnes à la "corruption morale" ou à la "dépravation" est condamné à un à dix ans de prison.