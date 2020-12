Le parlement adopte une série de mesures constitutionnelles anti-LGBT

Le parlement hongrois a adopté mardi un ensemble de projets de loi et d'amendements constitutionnels qui continuent de stigmatiser et de discriminer les personnes LGBT malgré les critiques venant de l'intérieur du pays et de l'étranger.

Depuis 2012, à la suite d'un amendement constitutionnel introduit par le gouvernement du Premier ministre populiste Viktor Orbán, le mariage était déjà défini comme l'union d'un homme et d'une femme.

Désormais, pour la «survie de la nation», le pays entend protéger la famille, basée sur le mariage et la relation entre parents et enfants. «La mère est une femme et le père est un homme», établit dorénavant la constitution hongroise.

Cette modification constitutionnelle est complétée par une loi qui autorise uniquement les couples mariés à adopter des enfants. Jusqu'à présent, cela était également possible pour les célibataires et les couples non mariés. Il sera ainsi de facto interdit aux couples homosexuels d'adopter des enfants.

En outre, la constitution stipule que la Hongrie offrira une éducation scolaire «conforme à l'identité constitutionnelle de la Hongrie» et à la «culture chrétienne» - ce qui devrait rendre impossible l'éducation sur les personnes LGBT.

Le nouveau texte soutient également «le droit de l'enfant» à «l'auto-identification en fonction de son sexe à la naissance"». La non-reconnaissance des personnes trans récemment mise en œuvre prend donc un statut constitutionnel.

Depuis le mois de mai, il est déjà légalement interdit d'inscrire un changement de sexe à l'état civil dans ce pays d'Europe centrale.

L'état civil, sur laquelle reposent tous les documents officiels tels que les cartes d'identité ou les permis de conduire, n'enregistre plus le «sexe», mais définit le «sexe à la naissance» comme «sexe biologique», car il est «déterminé par les caractéristiques sexuelles primaires et les chromosomes» et ne peut donc être modifié.

Le parlement a voté pour les projets par 134 voix contre 45 avec cinq abstentions, 15 députés se sont abstenus de voter.

«C'est un jour noir pour la communauté LGBTQ hongroise et pour les droits de l'homme. Ces lois discriminatoires, homophobes et transphobes ne sont que la dernière attaque des autorités hongroises contre les personnes LGBTQ», a commenté Dávid Vig, directeur d'Amnesty International en Hongrie.