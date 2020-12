Vulnérabilités liées à la COVID-19 chez les Canadiens LGBTQ2+

Une nouvelle étude fondée sur les données de l'Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés de 2018 examine les perceptions à l'égard de l'insécurité liée aux finances et au logement chez les Canadiens et les Canadiennes LGBTQ2+.

L'Agence de la santé publique du Canada a déterminé que les personnes qui sont aux prises avec des obstacles économiques et celles dont les conditions de logement sont précaires, inadéquates ou inexistantes faisaient partie des populations particulièrement vulnérables pendant la pandémie de COVID-19. Ce communiqué révèle qu'une plus grande proportion de Canadiens et de Canadiennes LGBTQ2+ étaient confrontés à l'insécurité liée aux finances et au logement avant la pandémie, et qu'ils pourraient être plus susceptibles de connaître une situation d'insécurité dans le contexte de la pandémie.

Les résultats révèlent qu'en 2018, un peu plus du quart des personnes LGBTQ2+ (27 %) ont déclaré des expériences antérieures d'itinérance (comme vivre dans un refuge, devoir habiter temporairement chez des membres de la famille, chez des amis ou ailleurs en raison du fait qu'elles n'avaient nulle part où vivre, ou avoir à vivre ailleurs que chez elles parce qu'elles quittaient une situation abusive ou violente), ce qui représente plus du double de la proportion observée dans la population n'étant pas LGBTQ2+ (13 %). De plus, un tiers des Canadiens et des Canadiennes LGBTQ2+ (33 %) ont trouvé difficile ou très difficile de répondre à leurs besoins financiers en matière de transport, de logement, de nourriture, de vêtements, de participation à certaines activités sociales et d'autres dépenses nécessaires, comparativement à 27 % chez les Canadiens et les Canadiennes n'étant pas LGBTQ2+.