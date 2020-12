La nomination historique de Pete Buttigieg comme ministre des Transports des États-Unis

L'ex-candidat à la Maison Blanche Pete Buttigieg, sensation des primaires démocrates, a été choisi par Joe Biden comme futur ministre des Transports, ce qui en fera le premier membre ouvertement homosexuel d'un cabinet présidentiel américain.

Pete Buttigieg a été désigné chef du «Département des transports» du prochain cabinet qui entourera le nouveau président à compter de l'entrée en fonction du nouveau président. C’est 'équipe de transition du président élu Joe Biden, qui va succéder à Donald Trump le 20 janvier 2021, a officialisé la nouvelle.

Pete Buttigieg s'est fait connaître en tant que premier candidat à la primaire démocrate pour la dernière présidentielle américaine. Malgré son jeune âge et son manque d'expérience politique au niveau fédéral, il a remporté la première primaire du parti interne dans l'Iowa en février 2020. Mais il a retiré sa candidature début mars et s'est immédiatement rangé derrière Joe Biden, contribuant à donner un élan décisif à celui qui est de quarante ans son aîné.

«Il me fait penser à mon fils, Beau», décédé des suites d'un cancer au cerveau, avait alors déclaré Joe Biden. «C'est le plus beau compliment que je puisse faire à un homme», avait-il ajouté aux côtés de l'étoile montante du parti démocrate, passée par Harvard, Oxford et le cabinet de conseil McKinsey.

L'ex-candidat polyglotte - il parle sept langues -, marié à l'église à son époux Chasten Buttigieg, avait ensuite participé activement dans les médias à la campagne victorieuse de Joe Biden.

S'il est confirmé par le Sénat, Pete Buttigieg deviendra le premier membre ouvertement homosexuel d'un cabinet présidentiel américain.

À 38 ans, l'ancien maire de South Bend, une ville moyenne de l'État de l'Indiana, est l'un des seuls ténors politiques à avoir été jusqu'ici choisi par le septuagénaire démocrate Biden pour entrer dans son gouvernement, par ailleurs composé de spécialistes ou technocrates.

Ce poste est «à l'intersection» de plusieurs «défis», a rappelé Joe Biden dans son communiqué : «emplois, infrastructures, équité et climat se rejoignent tous au ministère des Transports». Pete Buttigieg aura aussi la lourde tâche de se porter au chevet du secteur aérien, sinistré par pandémie de Covid-19 qui a drastiquement réduit les vols commerciaux.

Pete Buttigieg n'avait pas forcément ce poste dans le viseur. L'ancien maire de South Bend s'était plutôt positionné pour devenir le prochain ambassadeur américain à l'ONU. Mais Joe Biden en a décidé autrement et a choisi la diplomate américaine Linda Thomas-Greenfield.

Pete Buttigieg aurait également pu se voir attribuer le secrétariat au Commerce. Avec les transports, il pourrait se retrouver à la tête d'un ministère très important, de plus de 55 000 fonctionnaires, doté d'un budget de 87 milliards de dollars.

Pour le nouveau président, Pete Buttigieg constitue un bon choix dans la mesure où il est en train de mettre en place un gouvernement assez diversifié avec notamment des ministres noirs.

L’association Human Rights Campaign a d'ailleurs salué une décision «historique». Joe Biden et Kamala Harris «tiennent leur promesse» en «formant un gouvernement à l’image de la diversité» de l’Amérique, a-t-elle estimé.

Dans un communiqué, l'organisation Victory Institute, qui milite pour que des personnalités issues des minorités sexuelles accèdent à des postes exécutifs, s'est elle aussi «réjouie» de cette nommination.

Politiquement, Biden et Buttigieg sont très compatibles car tous deux sont considérés comme des démocrates modérés - contrairement à des politiciens plus de gauche comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, qui s'étaient également présentés à la présidence.

Pete Buttigieg n'a pas renoncé à ses ambitions pour une candidature présidentielle. Selon CNN, le poste de chef du ministère des transports pourrait l'aider à «acquérir une expérience importante s'il devait à nouveau postuler à la candidature présidentielle».

Rédaction avec AFP