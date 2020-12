Merci et joyeuses fêtes!

Cette année a été difficile pour beaucoup d’entre nous, mais je suis continuellement encouragé et inspiré par la résilience et la détermination dont fait preuve notre communauté.

Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre soutien continu au cours de la dernière année, mais en particulier mes collègues et ami-e-s qui ont permis à FUGUES de se «réinventer» (et ce même si l'expression est galvaudée).

S’adapter aux réalités du marché, de l’économie et des transformations de la communauté ne nous est pas inconnu, loin de là. Quand on traverse plus de trois décennies, «se réinventer» c’est un peu inévitable, mais l’ampleur des transformations que nous avons vécues individuellement et professionnellement, avec l’épidémie de COVID-19 était sans commune mesure avec les épreuves du passé.

En 2020 le changement a été quelque chose que nous n'avions pas d'autre choix que d'accepter. À FUGUES, il nous a fallu faire des sacrifices et mettre les bouchées doubles pour que, tout au long de l'année, FUGUES continue à être une source — numérique et imprimée — d’information et de divertissement pour des centaines de milliers de personnes LGBTQ+ et leurs allié-e-s.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires qui ont pu continuer leurs activités en partie ou complètement.

Tout en continuant à couvrir et à réagir à l’actualité, nous avons publié une série d’une trentaine d’entrevues liées aux impacts de la COVID-19 dans vos vies. Nous avons réinjecté du pep et du renouveau dans le magazine dès le moins de juillet, en changement le format et la maquette. Et nous travaillons depuis mars 2020 sur notre nouveau site que nous devrions vous dévoiler d’ici février et qui sera bonifié au fil de l’année 2021.

Et je suis fier de dire que dans tout ce que nous avons fait, nous avons activement soutenu des entreprises diversifiées et locales - nous avons donné l'exemple.

Alors que nous nous dirigeons vers 2021, j'encourage chacun de vous à soutenir nos entreprises LGBT + et d'autres entreprises soutenant la diversité. Les PME sont la pierre angulaire de nos collectivités et c’est encore plus vrai pour les communautés LGBTQ+, et elles auront besoin de votre soutien dans la prochaine année qui sera sous le signe de l’espoir et du redémarrage.

Faites attention à vous et à vos proches.

Au nom de toute l’équipe de FUGUES, je souhaite à tous le meilleur pour les fêtes et la nouvelle année. Et, bien entendu, de la santé, de la santé et encore de la santé.