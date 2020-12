Rita Baga sera de Big Brother Célébrités

BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS ne débutera pas avant le 10 janvier, mais on sait déjà que la populaire drag Rita Baga sera de l’édition québécoise de cette téléréalité fait déjà sensation!

Le dimanche 10 janvier prochain à 19 h sur Noovo, 15 personnalités québécoises issues de tous les horizons feront leur entrée dans la maison de Big Brother, un somptueux manoir de l’Île-Bizard. Habitant toutes ensemble 24 heures sur 24 sous l’œil des caméras, les célébrités seront complètement coupées du monde extérieur. Elles tenteront de créer des alliances et de remporter divers défis afin de se rendre jusqu’à la fin du jeu, 13 semaines plus tard.

Rita Baga, de son vrai nom Jean-François Guevremont, est l’une des drag queen montréalaises les plus en vue à Montréal, connue entre autres pour sa ressemblance avec la chanteuse Adèle qu’elle a personnifié régulièrement. Personnage important de la scène culturelle LGBTQ+ du Québec, depuis 2007, c’est une figure emblématique du Cabaret Mado.

Si d’abord le personnage de Rita était surtout campy, parodique et exagéré (et portait le nom de Rita D’Marde), au fil des ans, le personnage se transforme, devient plus exubérant et diversifie sa palette.

En 2020, Rita Baga est passé à une autre étape et fut l’une des trois finalistes de la première saison du populaire Canada’s Drag Race et a été collaboratrice à l’émission La Semaine des 4 Julie. Et avec sa présence au Big Brother Célébrités, sa visibilité ne devrait que grandir.

Outre Rita Baga, on connaît l’identité de quatre des autres personnalités à participer à la téléralité : Claude Bégin, Jean Pascal, Lysandre Nadeau et Geneviève Borne.

Comme le veut la tradition de Big Brother, les prochains noms seront connus uniquement lors de la grande première, animée par Marie-Mai.

Après avoir été adapté dans 60 marchés, diffusé dans 80 pays, avec près de 30 000 épisodes, l’adaptation québécoise de BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS sera un incontournable à la télé et sur le web cet hiver!

La version québécoise sera multiplateforme se déploiera de nombreuses façons:

Le dimanche à 19 h sur Noovo, voyez la soirée d’élimination. C’est lors de cette soirée que les candidats échangeront virtuellement avec Marie-Mai, leur seul contact extérieur, et voteront pour éliminer une des célébrités. La célébrité éliminée se retrouvera ensuite avec l’animatrice en studio.

Toujours sur Noovo, du lundi au jeudi, à 18 h 30, ce sera l’émission quotidienne lors de laquelle différentes étapes et les défis de la compétition auront lieu.

Du lundi au dimanche à 22 h, cette fois sur Vrak, voyez BIG BROTHER 7/7. Contenus originaux, discussions inédites, moments de vie, etc. Ces 60 minutes quotidiennes feront plaisir aux fans qui ne voudront rien manquer de la vie dans la maison!

Tous ces contenus seront disponibles sur Noovo.ca, tout comme une tonne d’exclusivités.

Un balado exclusif iHeart Radio. Sous forme de discussion où des participants jasent de l’aventure à l’intérieur de la maison, les célébrités répondront aux questions du public.

Pour rester dans l’aventure et remporter la compétition, les célébrités devront user de stratégies, gagner diverses épreuves et établir des relations de confiance avec les autres joueurs. Car à chaque semaine, ce sont leurs colocataires qui voteront pour évincer l’un des leurs. Leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales seront mises à l’épreuve!

Au bout de 13 semaines d’isolement, une seule célébrité sera élue grande gagnante par les participants éliminés durant la saison. Elle remportera les grands honneurs en plus d’un prix d’une valeur de 100 000$.

Le prix est composé d’une voiture Cadillac CT4 Luxe Haut de gamme et 50 000$ en argent dont la moitié sera remise à la fondation de son choix.