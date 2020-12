Pornhub retire de son site les contenus d'utilisateurs non vérifiés

Dans la tourmente pour la diffusion sur sa plateforme de vidéos pornographiques avec des personnes de moins de 18 ans et des viols, Pornhub, l'un des sites porno les plus populaires de la planète, a annoncé qu'il venait de retirer tous les contenus provenant d'utilisateurs «non vérifiés».

Ces utilisateurs ne pourront désormais plus télécharger de nouveaux contenus sur la plateforme, précise également une publication sur le site de Pornhub.

«La semaine dernière, nous avons mis en place les mesures de protection les plus complètes de l'histoire des plateformes à contenu généré par les utilisateurs», indique Pornhub, basé à Montréal (mais filiale de la société MindGeek dont le siège social est domicilié au Luxembourg, bien que la majorité des employés sont dans la métropole québécoise).

Pornhub affirme également avoir «suspendu tous les contenus précédemment téléchargés qui n'ont pas été créés par des partenaires de contenu ou des membres du programme modèle», qui vérifie que les acteurs et actrices sont majeurs.

Selon Pornhub, de telles «conditions d'utilisation» n'ont pas encore été mises en place par les réseaux sociaux populaires comme «Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter». Ce resserrement des contenus publiés sur Pornhub, pointé du doigt depuis plusieurs années, survient après que Master Card et Visa ont lâché le site dans la foulée d'un article du New York Times affirmant qu'il proposait des contenus illicites.

Parmi les 6,8 millions de nouvelles vidéos publiées sur le site chaque année, «beaucoup montrent des abus perpétrés sur des mineurs et de la violence non consentie»,, ajoutait le quotidien américain.

Pornhub, qui a recensé 42 milliards de visites en 2019, prend l'exemple des contenus montrant des abus sexuels à l'encontre d'enfants et soutient en avoir hébergé bien moins que Facebook. «Il est clair que Pornhub est ciblé non pas en raison de nos politiques et de nos différences avec nos pairs, mais parce que nous sommes une plateforme de contenus pour adultes», dénonce le site. Pornhub estime faire l'objet d'une campagne de la part d'organisations «qui se consacrent à l'abolition de la pornographie», ce qui est assez juste.

Le gouvernement canadien a annoncé qu'il déposerait un projet de loi début 2021 pour obliger les plateformes en ligne à retirer tout contenu illégal. «On est en train (...) d'établir une réglementation très forte là-dessus», a d’ailleurs déclaré lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau.